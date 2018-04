29. April 2018, 22:04 Uhr Freizeittipp Tag der Boote

Der Kanu-Regattaverein München lädt zum Tag des Wassersports an die Olympiaregattastrecke

Angesichts steigender Temperaturen wird es Zeit, die Wassersport-Saison einzuläuten. Das tut der Kanu-Regattaverein München in Zusammenarbeit mit dem Schleißheimer Paddelclub, dem Schleißheimer Ruderclub, dem Bayerischen Kanu-Verband und der DLRG am Tag des Wassersports, 1. Mai, von 10 bis 17 Uhr an der Olympiaregattastrecke, Dachauer Straße 35, in Oberschleißheim. Entsprechend vielfältig ist das Angebot, die verschiedenen Sportarten unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren. Näheres unter www.drachenboote-muenchen.de.