16. April 2018, 23:26 Uhr Finanzen Neubiberg ist schuldenfrei

Gemeindefinanzen entwickeln sich besser als erwartet

Neubiberg schließt sein Haushaltsjahr 2017 erfolgreich ab. Kämmerer Fabian Leininger verkündete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, dass die Jahresrechnung 2017 kein Defizit im Verwaltungshaushalt ergab. Mit 20,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen erzielte die Gemeinde acht Millionen mehr als geplant. Dadurch konnte sogar Geld dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, was angesichts der anstehenden Großprojekte ein gewisses Finanzpolster bedeutet.

Die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von etwa 18 Millionen Euro wurde im Rechnungsjahr 2017 nicht getätigt. Vielmehr wurden ihr knapp 400 000 Euro zugeführt. Außerdem mussten geplante Kredite nicht aufgenommen werden, was auch zu dem guten Gesamtergebnis beitrug. Die Gemeinde Neubiberg ist nach Rückzahlung einer Sondertilgung für gemeindliche Sozialwohnungen sogar schuldenfrei, betonte Leininger. Besonders erwähnte der Kämmerer, dass im Verwaltungshaushalt statt des geplanten Defizits in Höhe von 4,2 Millionen Euro ein sehr hoher Überschuss in Höhe von 9,2 Millionen Euro erwirtschaftet werden konnte. Mit dazu beigetragen haben deutliche Einsparungen bei den Personal- und weiteren Sachausgaben. Auch für Schulen wurden 1,3 Millionen Euro weniger ausgegeben als geplant, weil die Zweckverbandsumlagen deutlich niedriger ausfielen.