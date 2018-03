13. März 2018, 21:59 Uhr Filmgespräch mit Graf Mitreden

Der Frage "Wem gehört die Kunst?" geht Dominik Graf in seinem Film "Am Abend aller Tage" nach. Er läuft an diesem Mittwoch von 19.30 Uhr an in der VHS Ismaning, Mühlenstraße 15. Anschließend Filmgespräch mit Graf.

www.sz.de/muenchen

www.facebook.com/szmuenchen

www.twitter.com/SZ_Muenchen