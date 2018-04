22. April 2018, 10:26 Uhr Feuerwehreinsatz in Feldkirchen Brand in Recyclinganlage

Großeinsatz mehrerer Feuerwehren in Feldkirchen. Die brennende Lagerhalle liegt in einem sensiblen Gebiet direkt neben einem Tanklager.

Die Sortieranlage stand am Samstagabend plötzlich in Flammen, die Ursache ist noch ungeklärt.

Von Lars Brunckhorst

Großalarm am Samstagabend in Feldkirchen: Aus bisher unbekannter Ursache stand um 18.40 Uhr die Sortieranlage eines Recyclingbetriebs in Flammen. Weil sich in umittelbarer Nähe ein Treibstofflager befindet, waren die Feuerwehren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zusätzlich zur Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen, die als erstes eintraf, wurden die umliegenden Feuerwehren aus Heimstetten, Kirchheim, Aschheim und Haar alarmiert sowie das Technische Hilfswerk (THW) und der ABC-Zug des Landkreises. Insgesamt waren 187 Kräfte im Einsatz sowie 14 Helfer des Rettungsdienstes und sechs Polizeistreifen. Die Berufsfeuerwehr München und die Freiwillige Feuerwehr Parsdorf standen zusätzlich in Bereitschaft. Die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar. Um 20.07 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, um 20.30 Uhr konnte Einsatzleiter Erwin Ettl "Feuer aus" melden. Es wurden anschließend noch kleinere Glutnester aufgespürt und gelöscht. Menschen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden, weil zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in dem Gebäude waren.