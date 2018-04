6. April 2018, 22:01 Uhr Ferienfreizeit Raften in Österreich

Nach Österreich in die Area 47 führt die Ferienfreizeit des Jugendkulturhauses Gleis 1 im Sommer. Vom 30. bis 31. August fahren die Betreuer mit Jugendlichen von 14 bis 15 Jahren in den Freizeitpark. Dort wartet auf die Jugendlichen eine Rafting- und Canyoningtour. Raften bezeichnet das Befahren einen Flusses mit einem Schlauchboot. Beim Canyoning gelangt man mittels abseilen, klettern, springen, rutschen und schwimmen durch eine Schlucht. Zwischen den Aktionen kann man in der Water Area weiter aktiv bleiben oder entspannen. Die Kosten für die Fahrt betragen 169 Euro für Jugendliche aus Unterschleißheim. Im Preis enthalten sind die Hin- und Rückfahrt, eine Übernachtung mit Halbpension, Raften, Canyoning und der Eintritt in die Water Area. Anmeldung im Gleis 1 oder info@gleis-1.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.