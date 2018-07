10. Juli 2018, 21:56 Uhr Feldkirchen Sattelzug schiebt vier Autos ineinander

Ein Sattelzug ist am Montagnachmittag bei Feldkirchen in ein Stauende gekracht. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, außerdem entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Wie die Haarer Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße M 1. Der 42 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges übersah, dass sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße M 18 ein Stau gebildet hatte. Der Sattelzug rammte das letzte Auto in der Reihe und schob insgesamt vier auf dieser Fahrspur stehende Wagen ineinander. Ein 74 Jahre alter Münchner und eine 45-Jährige aus dem östlichen Landkreis München, die jeweils eines der Autos steuerten, wurden leicht verletzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.