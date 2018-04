10. April 2018, 22:08 Uhr Feldkirchen Bücherflohmarkt

Wer sich von Büchern oder Spielen trennen möchte, für den könnte der Bücherflohmarkt der evangelischen Kirche in Feldkirchen ideale Anlaufstelle sein. Die Bürger können dort Bücher, Kinderbücher oder Kinderspiele im Ludwig-Glöckl-Haus (ehemalige "Alte Schule") Bahnhofstraße 5, am Freitag, 13. April, von 16 bis 18 Uhr abgeben. Der Verkauf findet dann am Samstag und Sonntag, 14./15. April, von 10 bis 14 Uhr beziehungsweise 10 bis 12 Uhr statt. Der Erlös geht an die Partnergemeinde Igongolo in Tansania.