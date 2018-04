13. April 2018, 22:07 Uhr Fahrradfreundliche Gemeinde Radl-Chaos am Bahnhof

Experte kritisiert Abstellanlagen in Oberschleißheim

Ein reiner Verhau sind immer noch die Fahrradstellplätze an der Nordseite des Oberschleißheimer S-Bahnhofs. Vor der anstehenden Inspektion des Ortes zur Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Gemeinde" hat der Fahrradbeauftragte Casimir Katz die Situation angemahnt. Der Verkehrsausschuss des Gemeinderates will nun neue Doppelstockanlagen wie am südlichen Bahnhofsausgang installieren.

"Der Zustand der Abstellplätze wird sicher wieder beanstandet werden", erwartet Katz vom Besuch der Radlexperten, die über die Vergabe des Qualitätssiegels des bayerischen Innenministeriums als "Fahrradfreundliche Gemeinde" entscheiden. Die Situation der Abstellanlagen sei "in hohem Maße unbefriedigend", urteilt er. Am nördlichen Zugang des Bahnhofs gibt es zwei Abstellanlagen, mit 116 Stellplätzen einerseits, davon 32 nach neueren Standards, und zwölf andererseits.

Die zwölf Ständer südlich des Bahnhofszugangs sollten nach Empfehlung von Katz komplett entfallen. Für den Abstellkomplex zwischen Bahnhof und dem benachbarten Einkaufsmarkt empfahl er eine Verschiebung in die östlich angrenzende Grünanlage, die von der Bahnhofsgaststätte als Biergarten genutzt wird. Diesem Vorschlag wollte der Ausschuss nicht folgen, der Biergarten solle nicht angetastet werden. Um eine Verbesserung will sich das Rathaus gleichwohl bemühen. Mit der Bahn AG sollen geeignete Standorte geprüft werden. Auf jeden Fall sollen doppelstöckige Anlagen errichtet werden, wie sie am südlichen Ausgang in Richtung Rotdornstraße bereits installiert wurden. Katz erwartet einen Bedarf von mindestens 200 Stellplätzen, von denen erst die 32 nach neuen Standards vorhanden seien.