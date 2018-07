15. Juli 2018, 22:08 Uhr Eching/Unterschleißheim Leben auf dem Land

Augustinum eröffnet Wohnheim am Hollerner Geflügelhof

Eine außergewöhnliche Arbeitsstätte ist die Gärtnerei am Hollerner Geflügelhof nun schon seit 40 Jahren. Neuerdings ist das Ensemble auch noch beste Wohnlage. Das Heilpädagogische Centrum Augustinum (HPCA) hat dort bei seiner Werkstätte für Menschen mit Behinderung ein Wohnheim mit 39 Plätzen errichtet und am Freitag bei der Jubiläumsparty für die Gärtnerei gleich mit eingeweiht. Kein Wunder, dass sich bei so vielen Besonderheiten gleich zwei Bürgermeister um die neuen Einwohner rissen.

Echings Bürgermeister Sebastian Thaler begrüßte die neuen Gemeindebürger, die meisten sind aus dem HPCA-Wohnheim an der Sondermeierstraße in München herausgezogen; formal gehört der Geflügelhof zur Echinger Flur. Sein Unterschleißheimer Kollege Christoph Böck reklamierte die Neubürger freilich postwendend für seinen Ort, der einen Steinwurf von der Gärtnerei entfernt unmittelbar jenseits der Bundesstraße B 13 beginnt. "Sie sind hier bei der Stadt Unterschleißheim", scherzte Böck in Richtung Eching, "nicht auf dem Land . . ."

Das neue Wohnheim ist die größte der 16 Wohnstätten des Augustinums im Münchner Norden, in denen zusammen rund 200 Erwachsene mit einer geistigen Behinderung oder anderen Einschränkungen leben. Die 39 Appartements am Geflügelhof sind in kleinere Wohngruppen für je sechs bis sieben Bewohner unterteilt, "um ein familiäres Miteinander zu sichern", wie Matthias Heidler, der Geschäftsführer des Augustinums, betonte. Jedes Appartement hat ein eigenes, barrierefreies Bad und ist individuell und nach den Wünschen der Bewohner gestaltet. Mit ihren Betreuern erledigen die Bewohner den Alltag mit Einkaufen oder Kochen selbständig. Und tagsüber arbeiten sie überwiegend in einer der HPCA-Werkstätten, von denen einige in Oberschleißheim oder in anderen Orten im Norden der Landeshauptstadt liegen - oder etwa in der Gärtnerei Hollern vor der Haustüre.