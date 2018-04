6. April 2018, 22:01 Uhr Diskussion Gefahren für die Demokratie

Die politische Debatte ist in Teilen entgleist. Gesellschaftliche Ränder haben an Bedeutung gewonnen: Bei einer prominent besetzten Podiumsdiskussion geht es am Sonntag, 15. April, im Kleinen Theater in Haar um eine der großen Herausforderungen der Zeit. Ob sogar die "Demokratie in Gefahr" ist, dieser Frage stellen sich Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, der Schriftsteller, Journalist und Radiosprecher Gert Heidenreich und Stefan Wurster, Professor für Policy Analysis an der Hochschule für Politik der TU München. Den Gesprächsabend moderiert Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger, Schriftsteller, Publizist, Fernsehregisseur und Mitglied des deutschen PEN-Zentrums.

Die Veranstaltung aus der Reihe "Salon Zukunft" ist eine von der Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern initiierte Veranstaltungsreihe im Kleinen Theater, die zweimal im Jahr stattfindet und sich Themen der Zukunftsverantwortung stellt. Gemeinsamer Nenner aller Salongespräche, zu denen jeweils prominente Fachleute auf das Podium geladen sind, ist das Thema "Heimat".