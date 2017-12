22. Dezember 2017, 21:56 Uhr Die Highlights Punsch und Plätzchen









Eine Auswahl von Veranstaltungen an Weihnachten im Landkreis

Wer an Weihnachten zwischen schmücken, einpacken und kochen noch Zeit für Besinnlichkeit findet, kann im Landkreis aus einem breiten Spektrum besonderer Veranstaltungen wählen. Ideal, um vor Heiligabend runterzukommen, ist das Weihnachtskonzert des Oratorienchores Heimstetten in der St.-Peter-Kirche an Diesem Samstag, 23. Dezember. Die Komposition "Stella Natalis - Only Heavenly Music" des Komponisten Karl Jenkin, sowie Stücke von Max Reger werden gespielt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Viele Menschen besuchen an Weihnachten ihre verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof. Die Gemeinde Neubiberg lädt deswegen alle Besucher ein, am 24. Dezember auf dem Neubiberger Friedhof gemeinsam mit der Blaskapelle "Kirta Blosn" Weihnachtslieder zu singen.

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Höhenkirchen veranstaltet mit der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn die alljährlichen weihnachtlichen Weisen - ein musikalisches Zusammenkommen mit Tiefgang. Von 17 Uhr an besteht die Möglichkeit, sich auf dem Hof der Familie Stürzer bei einem Glas Glühwein aufzuwärmen und den möglichen Weihnachtsstress kurz vergessen (Haferl mitbringen). Um 17.30 Uhr geht es zu den weihnachtlichen Weisen am Kriegerdenkmal. "Mit bekannten Liedern wird von den Bläsern unserer Bevölkerung ein wunderschöner Einstieg in die Weihnachtszeit ermöglicht", sagt Fritz Schatz, Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft, aber "wir wollen an Weihnachten natürlich auch unseren Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen gedenken." Aus diesem Grund sei auch der Veranstaltungsort gewählt.

Im Grasbrunner Ortsteil Harthausen findet von 16.30 Uhr an das traditionelle Weihnachtsanblasen auf dem Dorfplatz statt. Die Freiwillige Feuerwehr schenkt Glühwein und Kinderpunsch aus, für weihnachtliche Klänge sorgt die "Ammenthaler Blasmusik".

Für alle Kinder von drei Jahren an spielt an Heiligabend das Marionettentheater in Unterschleißheim das Stück "Die Weihnachts-Wunschlaterne" im Südturm des Sehbehinderten- und Blindenzentrums, Pater-Setzer-Platz 1. Von 15 Uhr an wird die Weihnachtsgeschichte vom Kasperl, der vom Nikolaus eine Weihnachts-Wunschlaterne bekommt und drei Wünsche frei hat, erzählt. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro, Kinder bezahlen sechs Euro.

Und für diejenigen, die an Weihnachten alleine sind, aber trotzdem nicht auf Weihnachtslieder, Plätzchen, Kerzenschimmer und liebe Menschen verzichten möchten, öffnet der Seniorentreff Kaiserstiftung in Riemerling von 15 Uhr an seine Türen. Die Feier endet gegen 17 Uhr mit einem kleinen Abendessen - niemand muss also Heiligabend alleine verbringen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, lädt die Gemeinde Brunnthal von 18 Uhr an zum Münchner Holzbläser Quintett im Musiksaal Brunnthal ein. Nach den etlichen mehr oder weniger schief gesungenen Weihnachtsliedern der letzten Tage werden die Ohren der Konzertbesucher nun mit Mozart, Ravel und Co. verwöhnt. Karten sind an der Abendkasse zu erhalten. Der Eintritt kostet 18 Euro, für Schüler und Studenten ermäßigt zwölf Euro.

Wer aber am 26. Dezember schon keine Weihnachtslieder mehr hören kann und mehr Lust auf Udo Jürgens, Herbert Grönemeyer und Co. hat, ist beim Swing-Konzert "Ich brauche Tapetenwechsel" von Max Neissendorfer und seiner Band genau richtig. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Kulturzentrum Taufkirchen. Der Eintrittspreis beträgt 22 Euro, ab vier Personen kann ein Tisch unter 089/666 72 21 53 reserviert werden.

Am Dreikönigs-Wochenende spielen der Kirchenchor und die Blaskapelle St. Korbinian zwei Weihnachtskonzerte in Unterhaching. Das erste findet am Samstag, 6. Januar, von 16 Uhr an in der Pfarrkirche St. Korbinian und das zweite am Sonntag, 7. Januar, von 16 Uhr an in der Pfarrkirche St. Alto statt.