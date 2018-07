9. Juli 2018, 22:05 Uhr Deutsche Meisterschaften Flott unterwegs auf sechs Rollen

Die Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim ist nicht nur bei Ruderern und Kanuten beliebt. Während die sich auf dem Wasser ins Zeug legen, drehen drumherum fast das ganze Jahr über Radler, Inlineskater und Longboarder ihre Runden. Am Sonntag hatten die Inliner die etwa 4,5 Kilometer lange Strecke ganz für sich alleine. Allerdings ging es dabei nicht ganz so gemütlich zu wie sonst. Denn auf dem Programm standen mehrere Rennen, für die Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist waren. Das längste bei den Männern ging über 18 Runden und 84 Kilometer - eine Strecke, die die Besten in weniger als zweieinhalb Stunden schafften. Bei den Frauen standen immerhin 60 Kilometer auf dem Programm - die Bestzeit lag hier bei etwas unter zwei Stunden.