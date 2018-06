19. Juni 2018, 23:13 Uhr CSU Herrmann verstärkt Polizei im Landkreis

Der bayerische Innenminister spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kleinhelfendorf über Innere Sicherheit und verteidigt CSU-Linie im Streit mit der Bundeskanzlerin.

Von Iris Hilberth, Aying

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat für das kommende Jahr neue Planstellen für die Polizei im Landkreis München angekündigt. Bei einer Parteiveranstaltung im Ayinger Ortsteil Kleinhelfendorf sagte er: "Wo die Bevölkerung so stark wächst wie hier, werden wir auch die Polizei verstärken." Die Beamten seien derzeit noch in der Ausbildung und könnten 2019 eingesetzt werden. Bayernweit sollen in den nächsten Jahren 2500 neue Stellen geschaffen werden. "Wir sehen die Notwendigkeit, obwohl wir das sicherste Land sind", sagte der Minister in dem voll besetzten Saal im Gasthof Oswald. Herrmann hatte auf Einladung der CSU-Stimmkreisabgeordneten und bayerischen Sozialministerin Kerstin Schreyer vor allem zur Inneren Sicherheit und zur Flüchtlingspolitik gesprochen. Dabei hat er die CSU-Haltung im Streit mit der Bundeskanzlerin bekräftigt. "Solange die Außengrenzen nicht richtig geschützt sind, müssen wir unsere eigenen Grenzen schützen." Es gehe bei der Zurückweisung bereits registrierter Flüchtlinge um europäisches Recht und nicht um irgendeine bayerische Finte.