3. Januar 2018, 21:50 Uhr Bühne Das schwache Geschlecht









Feedback

Das Münchner A-gon Theater zeigt den Dreiakter "Göttinnen in weißblau".

Landkreis - Männer sind für die Schwestern Traudl, Wilma und Vroni eine kaum wahrnehmbare Nebensächlichkeit, die in ihrem betriebsamen Alltag einfach keine Rolle zu spielen scheinen. Denn die drei ehrgeizigen Powerfrauen führen den alteingesessenen Familiengasthof "Schwanenwirt" in den Ammergauer Alpen. Ein Erfolgsunternehmen, dem sie ihre komplette Zeit, Energie und - man könnte es so nennen - auch Liebe schenken. Entsprechend zu kurz gekommen fühlen sich Franz und Edi, die Ehemänner von Vroni und Wilma, während Traudl bereits glücklich verwitwet ist. Nebenbei widmet sie sich dem Projekt, ihren Sohn gewinnbringend zu verheiraten, und macht dem armen Franz sogar seinen Bürgermeisterposten streitig. Der Mann als schwaches Geschlecht, ungeliebt, gedemütigt und bestenfalls geduldet - so stellen sich die männlichen Protagonisten in Cornelia Willingers Lustspiel "Göttinnen in weißblau" dar, während die Frauen das Zepter führen. Das Münchner A-gon Theater hat den Dreiakter einstudiert und gastiert nun damit im Landkreis München. Dort kann man bei mehreren Aufführungen erleben, wie Franz und Edi, ihres Daseins müde, den eigenen Tod planen - nicht ohne dabei Rache zu nehmen an den Frauen, ihren Lieblosigkeiten und Erniedrigungen. In der Zwischenzeit laufen Traudl, Wilma und Vroni mit ihren Silvestervorbereitungen wieder mal auf Hochtouren. Dass es also zum großen Knall kommen wird, ist klar. Bleibt nur die Frage wie und mit welchen Überraschungen?

"Göttinnen in weißblau", am 7. Januar von 19 Uhr an im Bürgerhaus Unterschleißheim am Rathausplatz 1; am 12. Januar von 20 Uhr an im Kubiz an der Jahnstraße 1 in Unterhaching und am 20. Januar von 20 Uhr an im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straße 8 in Aschheim. Karten gibt es bei München Ticket.