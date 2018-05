3. Mai 2018, 21:54 Uhr Brunnthal Sieben Verletzte auf der A 8

Sattelzug fährt auf zwei Autos und einen Lastwagen auf

Bei einem Unfall mit einem Sattelzug sind am Donnerstag auf der Autobahn A 8 sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Fahrer des in Kroatien zugelassenen Lastwagens hatte ein Stauende zwischen dem Autobahnkreuz München-Süd und der Ausfahrt Hofoldinger Forst zu spät bemerkt und zunächst einen VW Caddy nach rechts in die Böschung geschleudert. Anschließend fuhr er auf das Auto einer vierköpfigen Familie aus den Niederlanden auf, die sich auf den Weg in Urlaub befand. Der Wagen überschlug sich und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Zum Schluss prallte der Sattelzug auf den Anhänger eines polnischen Lkw. Dabei wurde das Führerhaus völlig eingedrückt und der Fahrer eingeklemmt. Außer ihm wurden die Familie und die beiden Insassen des anderen Autos verletzt. Die Autobahn war für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei verwarnte noch an Ort und Stelle Schaulustige, die mit dem Handy filmten.