20. April 2018, 22:13 Uhr Brunnthal Leichtfüßige Klangexkursionen

Ein "Gipfeltreffen der Tieftöner" mit zwei hochkarätigen Musikern: In der Reihe "Brunnthaler Konzerte" werden am Donnerstag, 26. April, Francois Thuillier, Tuba, und Henning Sieverts, Kontrabass und Violoncello, das Publikum als Duo Bass Brothers in besonders sonore Klangwelten entführen. Die Kombination Kontrabass und Tuba könnte man sich ja eher als schwerfällige Angelegenheit vorstellen, aber Thuillier und Sieverts stehen für überraschend leichtfüßige Klangexkursionen. Das Repertoire besteht aus eigens für die Bass Brothers komponierte Werke, aber etwa auch aus arrangierten Duetten von Bartok. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten zu 18, ermäßigt zwölf Euro gibt es im Brunnthaler Rathaus (Telefon 08102/ 890 12) sowie an der Abendkasse.