8. April 2018, 22:02 Uhr Brunnthal Auffahrunfälle auf der A 8

Am Ende der Osterferien in Bayern ist es auf der Salzburger Autobahn hoch hergegangen. Es kam zu Staus, stockendem Verkehr und am Samstag in Fahrtrichtung München wiederholt zu Auffahrunfällen. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, wurde stets der Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Es blieb bei weitgehend bei Sachschäden. Gegen 11.35 Uhr übersah im Bereich des Autobahnkreuzes München-Süd ein 45-jähriger Heidelberger, dass eine vor ihm fahrende 29-jährige Cottbusserin bremsten musste und fuhr auf. Beim Ausweichversuch touchierte er einen weiteren Wagen. Gegen 12.15 Uhr fuhr kurz nach der Anschlussstelle Hofolding eine 20-jährige Italienerin auf den Wagen eines 23-jährigen Berliners auf - und um 14.30 Uhr im Stopp-and-Go-Verkehr ein 19-jähriger Ayinger auf den eines 46-jährigen Kronbergers auf. Dessen Wagen wurde noch auf den eines vor ihm fahrenden 20-Jährigen aus Riedering geschoben.