19. April 2018, 21:58 Uhr Brauchtum Raubzug am TU-Campus

Garchinger Feuerwehr stiehlt Maibaum der Studenten

Von Gudrun Passarge, Garching

Der Maibaum der TU Garching hat eine turbulente Zeit hinter sich. "Kann es sein, dass Ihr etwas vermisst?", postete die Feuerwehr Garching bei Facebook an die Adresse der Studentenvertretung Asta der TU München gerichtet. Den Feuerwehrleuten war in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Burschenverein "Huababuam" in der Nacht zum Dienstag ein Coup gelungen: Sie haben den Maibaum der TU geklaut. Inzwischen ist der Baum jedoch wieder ausgelöst, er wird an diesem Samstag in einer Gemeinschaftsaktion am Campus aufgestellt werden.

Wie Feuerwehrmann Johannes Kick erzählt, hat man den Montag als geeigneten Termin ausgekundschaftet, da die Studenten im Fakultätsgebäude der Mathematik und Informatik dann ihren Spieleabend haben. Da die Studenten an diesem Montag auch noch wegen Aufbauarbeiten vor der Fakultät abgelenkt waren, kamen die 40 Maibaumdiebe gegen Mitternacht ins Haus und stahlen den Baum, der bei der Parabelrutsche gelagert war. Danach gab es einen kurzen Schreckmoment, wie Kick berichtet. Vermutlich waren es Studenten, die Zelte für das Maibaumfest auf dem Vorplatz aufbauten, die in 50 Meter Entfernung mit einem Teleskop-Gabelstapler an den Maibaumdieben vorbeifuhren. Sie bemerkten sie jedoch nicht. Der Baum wurde sicher zum Garchinger Feuerwehrhaus transportiert, unter großem Hallo der Passanten, die noch unterwegs waren. Stadtrat Rudi Naisar (SPD) sei bei dem Anblick allerdings "das Herz in die Hose gerutscht", sagt Kick, weil er zunächst fürchtete, es sei der Hochbrücker Baum.

Die Studentenvertretung fand den Klau anfangs gar nicht lustig, sie führte an, in einem Ort dürfe es keine Diebstähle geben. Kick sieht das anders. Es gebe Ortsteile, auch die Hochbrücker hätten schon mal versucht, den Garchinger Baum zu entwenden. "Wir klauen nicht jeden Baum", betont Kick. Vielmehr gehe es um das Kennenlernen beim Feiern hinterher. "Da entstehen Freundschaften und sogar die Liebe fürs Leben", sagt Kick und erzählt von einer Auslösefeier in Dietersheim 2008, die Hochzeit wurde vergangenes Jahr gefeiert. Wie die Auslöse der TU-Studenten ausschaut, das verrät der Maibaumbeauftragte der Asta, Lukas Baumgartner, nicht. Nur so viel: "Wir werden gemeinschaftlich feiern auf Maitum", wie das Maifest am Campus heißt. "Wir wollen uns ja auch nicht lumpen lassen." Aber der Vorschlag der Stadträtin Michaela Theis (Unabhängige Garchinger), dass sich die TU in TU Garching umbenennt, um solche Diebstählekünftig zu verhindern, steht derzeit nicht zur Debatte.