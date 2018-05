2. Mai 2018, 14:19 Uhr Beginn der Badesaison Bereit für den Sommer

Robin Barbir, 15, macht am 1. Mai einen Vorwärtssalto vom Drei-Meter-Brett im Freibad in Haar. Er gehört zu den ersten Freibadbesuchern der Saison 2018, das etwas kühle Wetter macht ihm nichts aus.

Bei mäßigen Temperaturen hat das Haarer Freibad die Saison eröffnet. Unterhaching und Oberhaching folgen in Kürze. In Unterschleißheim kann man künftig das ganze Jahr über draußen planschen.

Von Pascal Grosch

Neue Fliesen da, eine neue Rutsche dort: Die Freibäder des Landkreises erwachen aus ihrem Dornröschenschlaf und putzen sich heraus für die neue Badesaison. Damit sich die Besucher rundum wohlfühlen können, haben die Verantwortlichen der Freibäder in Haar, Oberhaching und Unterhaching einiges unternommen, um diese nach der Winterschließung in neuem Glanz zu präsentieren. Das Freizeitbad Aquariush in Unterschleißheim wurde in den Wintermonaten erweitert und umgebaut. Es gibt ein neues, ganzjährig nutzbares Außenbecken. Die Außenanlagen wurden verschönert und ein Kinder- und Wasserspielplatz wurde geschaffen.

Insofern ist alles bereit für den Start in den Sommer. Im Aquariush konnten Badegäste seit März im Probebetrieb schon im Thermalwasser schwimmen und Attraktionen wie Sprudelliegen und Wasserspeier ausprobieren. Diesen Donnerstag, 3. Mai, ist das Bad nochmal einen Tag geschlossen, bevor offiziell die Saison beginnt.

Als erstes Freibad im Landkreis öffnete ungeachtet der kühleren Temperaturen Haar am Dienstag, 1. Mai, seine Tore. "Es geht pünktlich um 9 Uhr los", kündigt Gemeinde-Sprecherin Ute Dechent vorab an. Bei den turnusmäßigen Arbeiten sei alles nach Plan gelaufen, sagt sie, um den Eröffnungstag einhalten zu können. Das bestätigt auch Bäderchef Dirk Hager vor dem großen Tag: "Wir haben Ende März mit den Vorbereitungen angefangen und liegen im Soll - obwohl in diesem Jahr mit den Filterwechseln im Bad eine größere Geschichte ansteht."

Wichtigste Aufgabe ist die Suche nach Personal

Aufgrund der aufwendigen und kostspieligen Instandsetzungsarbeiten sei es heuer finanziell nicht möglich, den Besuchern neue Attraktionen zu bieten. "Wir müssen aufs Geld schauen", sagt Hager. Eine wichtige Aufgabe ist die Suche nach Personal. "Bei den Fachkräften sind wir ganz gut aufgestellt, dennoch suchen wir noch Rettungsschwimmer. Einer kommt vielleicht in der nächsten Woche noch dazu", sagt Hager. Auch im Bereich der Aushilfen bestehe noch Handlungsbedarf. "Es haben sich nicht genügend Leute gemeldet. Dann sind noch zwei, drei Interessierte abgesprungen. Daher sind wir noch nicht voll besetzt", sagt Dirk Hager.

Rosario Celeste, 13, Maxi Hecht, 14, und Robin Barbir, 15, gleiten auf der Wasserrutsche ins kühle Nass. (Foto: Sebastian Gabriel)

Personalsorgen plagen Simon Hötzl von der Gemeinde Unterhaching nicht. "Wir haben für unser Freibad in den vergangenen Wochen noch zwei Rettungsschwimmer eingestellt und somit ist jede Stelle besetzt", sagt er. Die Eröffnung könne die Gemeinde daher ruhigen Gewissens angehen. Doch es gibt einen kleinen Haken bei der Sache: Aus der planmäßigen Eröffnung, die für Sonntag, 6. Mai, vorgesehen war, wird nichts. "Wir sind seit Anfang April dabei, die Fliesen zu erneuern. Das sind Routinearbeiten, dennoch sind wir dabei stark witterungsabhängig", sagt Hötzl. Denn erst nach den Erneuerungsarbeiten an den Fliesen könne das Wasser in die Becken eingelassen werden. "Dann dauert es noch etwa zehn Tage, bis Temperatur und Zirkulation passen", rechnet Simon Hötzl vor. Daher müssen sich die Besucher noch eine Woche länger - also bis zum Sonntag, 13. Mai - gedulden, bis sie ins Wasser eintauchen können. Trotz verlängerter Wartezeit können sich aber gerade die jüngeren Badegäste freuen. "Es wird im Kinderbecken eine neue Rutsche geben", kündigt Hötzl schon mal an.

Neue Boulebahn im Further Naturbad

Eine Neuerung gibt es künftig auch im Further Naturbad. "Wir haben bei uns eine neue Boulebahn", sagt Martina Kern, Vorsitzende des Vereins Freunde Further Bad, der die Einrichtung betreibt. "Natürlich gibt es viele ehrenamtliche Mitarbeiter im Verein. Dazu kommen noch angestellte Kassenkräfte, Rettungsschwimmer und Badeaufsicht", sagt sie. Insgesamt seien zwischen 80 und 100 Leute tätig, die sich unter anderem um die Grünpflege im Naturbad kümmern. Sechs Helfer der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Schäftlarn-Wolfratshausen waren im Einsatz. Sie tauchten das Becken ab und entfernten wuchernde Wasserpflanzen, sodass die Gäste auch künftig wieder ohne Probleme ihre Bahnen ziehen können. "Am 19. Mai ist die Eröffnung, für Mitglieder etwa 14 Tage vorher. Bis dahin ist - wie eigentlich immer - viel zu tun", sagt Kern.

Sprungtürme und Rutschen Freibad Haar, Freibadstraße 1: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 20 Uhr. Eintritt: Erwachsene vier Euro (erm. drei Euro), Kinder unter sechs Jahre frei, Abendkarte ab 17 Uhr für Erwachsene drei Euro (erm. zwei Euro). Besonderheit: 50-Meter-Becken mit Sprungbecken (Ein- und Drei-Meter-Brett); Nichtschwimmerbecken inkl. Wellnessbereich mit Unterwasserliegen und Massagedüsen; 15,40 Meter lange Breitwellenrutsche. Freibad Unterhaching, Schrenkstraße 2: Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 8.30 bis 22 Uhr (ab Samstag, 1. September, bis 19.30 Uhr). An beiden Tagen (außer an Feiertagen) "Frühschwimmen" von 6.30 bis 8 Uhr. Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag 8 bis 20 Uhr (ab Samstag, 1. September, bis 19.30 Uhr). Eintritt: Erwachsene fünf Euro (erm. drei Euro), Kinder/Jugendliche von sechs bis 21 Jahren drei Euro; "Frühschwimmer" drei Euro. Besonderheit: 2730 Quadratmeter Wasserfläche; Wasserpilz, Superrutsche und Wildwasserkanal, 50-Meter-Wettkampfbecken, Springerbecken mit Zehn-Meter-Turm, Kleinkinderbecken mit neuer Rutschenanlage. Further Bad, Badstraße 5: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 20 Uhr. Wochenenden, Ferien- und Feiertage 10 bis 20 Uhr. Für Mitglieder 7 bis 20 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder von sechs bis 17 Jahren zwei Euro; Abend-/Feierabend ab 17.30 Uhr drei Euro. Mitgliedschaft 20 Euro im Jahr plus Zahlung für Saisonkarte. Besonderheit: Volleyballfeld, Tischtennisplatten, neue Boule-Bahn, 36 neue Spinde, Kinderrutsche im Kinderbecken, Sprunginsel im Schwimmerbecken. SZ

Sie bekennt, dass es schwierig sei, ausreichend ehrenamtliche Helfer zu finden. Damit der Öffnungstermin dennoch nicht in Gefahr gerät, packen alle mit an. "Aktuell haben wir ein kleines Softwareproblem mit dem Kartenleser. Irgendwas ist immer zu tun." Der Verein betreibt das Bad seit Mai 2009, das im Eigentum der Gemeinde liegt und von dieser auch umgebaut wurde. Das Rathaus ist zum Beispiel für Gebäude, Wasserkreislauf und Pumpenwartung zuständig. Das Personal ist hingegen beim Verein angestellt. "In den vergangenen Jahren hatten wir sehr gute Mitarbeiter.

Dennoch ist die Personalfrage jedes Jahr eine neue Herausforderung", klagt Martina Kern, die neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzende des Vereins Vollzeit im Kundenservice eines großes Unternehmens arbeitet. Dennoch ist sie zuversichtlich, dass die Vorbereitungen pünktlich zum Start der Saison abgeschlossen sind. Damit die knapp über 1000 Hauptmitglieder des Vereins mehr Stauraum für ihre Badesachen haben, gibt es künftig 36 neue Spinde zusätzlich im Further Bad.