8. April 2018, 22:02 Uhr Bauvorhaben Ungestörter Betrieb

Oberschleißheim pocht auf Abstand zwischen Wohnen und Gewerbe

Gegenüber der Wohnsiedlung südlich der Oberschleißheimer Hirschplanallee wird die Wohnbebauung wohl zunächst nicht nach Norden ausgreifen. Den entsprechenden Vorstoß eines Grundstückseigentümers hat der Bauausschuss des Gemeinderats offenbar abgelehnt. Sein Bauwunsch hätte den Grundstücksstreifen zwischen der Straße und dem Gelände der Schreiner Group unmittelbar westlich des Wäldchens betroffen.

Schon im Jahr 2011, noch vor der Fertigstellung des Neubaugebiets südlich der Straße, stand die Bebauung einmal zur Debatte. Auch damals zeigte sich der Gemeinderat ob der Pläne sehr reserviert. Die Nähe zum Gewerbegebiet am Bruckmannring und insbesondere zur Schreiner Group hatte schon bei der Bebauung südlich der Straße für Auflagen aus Immissionsschutzgründen gesorgt, so dass bei einer unmittelbar ans Gewerbe angrenzenden Bebauung nördlich der Straße vom Gemeindebauamt "nur eingeschränkte" Möglichkeiten erwartet würden. Am Ende würde sich jemand durch Gewerbelärm belästigt fühlen: "Ein weiteres Heranrücken des Wohngebietes an das Gewerbegebiet erscheint nicht sinnvoll."

Zudem sind derzeit mit Neubaugebieten am Schäferanger, am Kreuzacker und eventuell auch in Mittenheim Großprojekte am Laufen, deren infrastrukturelle Folgen noch gar nicht beziffert sind. "Eine weitere Ausweisung von Wohnbauflächen erscheint auch im Hinblick auf ein maßvolles Wachstum der Gemeinde als nicht zielführend", urteilt das Bauamt. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Frei Wähler) hat daher empfohlen, einer Ausweisung als Bauland nicht näher zu treten.

Trotz der öffentlichen Darstellung und Ablehnungsempfehlung hat der Ausschuss gegen die Vorgabe des Bürgermeisters darauf bestanden, das Thema hinter verschlossenen Türen zu beraten. Die Entscheidung dürfte freilich im Sinn der Vorlage gefallen sein.