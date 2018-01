7. Januar 2018, 22:02 Uhr Baierbrunn Maiwald tritt an









CSU nominiert den Musiker zum Bürgermeisterkandidaten

Um die Nachfolge der im November überraschend zurückgetretenen Baierbrunner Bürgermeisterin Barbara Angermaier wird es nun doch einen richtigen Wahlkampf geben. Nachdem bereits zwei Bewerber ihre Kandidatur angekündigt haben, wird auch die CSU einen Kandidaten in die Wahl am 11. März schicken. Wie der CSU-Ortsvorsitzende Patrick Ott am Donnerstag mitteilte, sprach sich der CSU-Ortsvorstand einstimmig für den Musiker Felix Maiwald aus. Bereits am Freitagabend wurde Maiwald, wie er am Sonntag bestätigte, auf einer Aufstellungsversammlung im Waldgasthof Buchenhain von den Mitgliedern zum Kandidaten gekürt. Der 1978 geborene Sänger und Kontrabassist hat 2007 unter anderem die "Baierbrunner Kammerkonzerte" ins Leben gerufen und durch seine Kontakte zu Künstlern zu einer beachteten Reihe gemacht. Er ist der dritte Anwärter auf den Chefsessel im Rathaus. Bisher haben der parteilose IT-Fachmann Florian Bosse und der Grüne Peter Tillmann ihre Kandidatur erklärt. Als wahrscheinlich gilt ferner, dass der aktuell amtierende Bürgermeister Wolfgang Jirschik von der Überparteilichen Wählergruppe (ÜWG) antritt. Wer auch immer auf dem frei gewordenen Bürgermeistersessel Platz nimmt, ein hauptamtlicher Rathauschef wird es nicht sein. Der Gemeinderat entschied letztens, dass Angermaiers Nachfolger wiederum ein Ehrenamt bekleiden wird, und hat außerdem festgelegt, dass dessen Amtszeit in der 3300-Einwohner-Kommune Ende Februar 2020 enden wird. Dann stehen wieder Wahlen an.