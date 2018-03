27. März 2018, 22:00 Uhr Autoverkehr Ausweichrouten für Radler und Landwirte

Der achtstreifige Ausbau der A 99 trifft die östlichen Landkreiskommunen die kommenden Jahre. Die Gemeinden fordern möglichst geringe Einschränkungen

Von Irmengard Gnau, Aschheim

Die Autobahn A 99 zieht sich als ein prägendes Element durch den Osten des Landkreises. Dass sie nun ausgebaut wird und sich künftig mit insgesamt acht Fahrstreifen plus einem Standstreifen auf jeder Seite durch die Landschaft schlängeln wird, bringt ein wenig Hoffnung für die Pendler, die auf dem Autobahnring regelmäßig im Stau stehen. Doch bis es soweit ist, kommen zunächst einmal die Bauarbeiten auf die Autofahrer und die anliegenden Gemeinden zu - und diese sind in den kommenden Monaten mit einigen Einschränkungen verbunden.

Die Aschheimer und Kirchheimer trifft vor allem, dass mehrere ihrer Brücken von Bauarbeiten betroffen sind. So wird etwa die Überführung der Bajuwarenstraße über den Autobahnring, die von Kirchheim nach Westen zum Heimstettner See führt, saniert. Dafür soll sie den Plänen der Autobahndirektion Südbayern zufolge für mehrere Monate gesperrt werden. Diese Brücke aber sei die Hauptverbindung für Schüler, die mit dem Fahrrad aus Aschheim zum Gymnasium nach Kirchheim oder umgekehrt aus Kirchheim in die Realschule nach Aschheim führen, betonten mehrere Gemeinderäte auf beiden Seiten des Autobahnrings. Sie fordern deshalb unisono, dass während der Arbeiten an der Brücke eine Durchgangsmöglichkeit für Radler und Fußgänger bestehen bleibt.

Darauf hoffen die Aschheimer Kommunalpolitiker auch bei der Querung der Erdinger Straße einige Kilometer weiter nördlich. Auch die Brücke der ehemaligen Staatsstraße steht auf der Liste der Ertüchtigungen der Autobahndirektion. Bei der Vorstellung der Pläne im Aschheimer Rathaus hatten die Mitarbeiter der Behörde bereits in Aussicht gestellt, dass sie den Geh- und Radverkehr bei ihren Planungen berücksichtigen wollten. Daneben macht sich der Aschheimer Gemeinderat auch für seine Landwirte stark. Diesen droht, dass sie über zwei Jahre nicht mehr ordentlich zu ihren östlich der Autobahn gelegenen Feldern gelangen können. Denn auch die Brücke der A 99 über einen Feldweg nördlich des Abfanggrabens steht zur Sanierung an - wird der Weg gesperrt, sei die Hauptverbindung der Bauern ins Aschheimer Moos gekappt, fürchtet die Gemeinde. Die Kommune drängt deshalb darauf, die Arbeiten möglichst zügig zu beenden und, wo möglich, die Durchfahrt zumindest zeitweise offen zu halten.

An Werktagen werden auf der A 99 heute schon mehr als 140 000 Fahrzeuge gezählt. Wenn der Ausbau fertig ist, werden noch mehr als bisher über den Ring rollen. Kirchheim und Aschheim fordern deshalb zusätzlich besseren Lärmschutz. Auf Kirchheimer Seite sollen eine Lärmschutzwand und ein Wall entstehen. Die Gemeinde Aschheim beantragt zudem, dass die Geschwindigkeit zumindest nachts auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt wird.

Die Kommunalpolitiker nutzten das Planfeststellungsverfahren nicht zuletzt dafür, eine altbekannte Forderung erneut zu formulieren: jene nach einem Schluss des Autobahnrings auch im Süden. "Es kann nicht auf Dauer sein, dass wir das Nadelöhr für den ganzen überlaufenden Verkehr rund um München sind", fasste Aschheims Zweiter Bürgermeister Georg Hornburger zusammen.

Die Planfeststellungsunterlagen zum A 99-Ausbau liegen noch bis einschließlich 6. April im Rathaus Aschheim aus und können dort zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. In Kirchheim sind sie bis zum 4. April im Bauamt verfügbar. Außerdem sind die Planunterlagen im Internet unter www.abdsb.bayern.de/projekte/planung/planfeststellung.php zu finden. Einwände sind bis Anfang Mai bei der Regierung von Oberbayern möglich.