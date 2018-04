5. April 2018, 21:54 Uhr Ausstellung Verrätselte Verwicklungen

Gudrun Dorsch zeigt in Ottobrunn Bilder, bei denen die auf Bänder reduzierten Personen ein besonderes Charisma entfalten

Von Udo Watter, Ottobrunn

Wenn die Grenzen der Sprache, wie Ludwig Wittgenstein meint, die Grenzen der eigenen Welt sind, wie steht es dann um die Körpersprache? Entfaltet sich in ihr auf direktere und zugleich sublimere Weise so etwas wie Wahrheit? "Visuelle Kommunikation durch Bewegungen ist spirituell, magisch und ausdrucksstark", erklärt Gudrun Dorsch.

Inspiriert wird die Künstlerin, die ihre Werke aktuell in der Ottobrunner Galerie "Treffpunkt Kunst" zeigt, in ihrer kreativen Arbeit von physischen wie psychischen Grenzen des Menschen. Am Anfang steht bei ihr oft ein Begriff. Oder ein Wortspiel. Das dann übertragen wird in eine Bewegung. Dorsch malt und zeichnet Personen, die quasi auf Bänder reduziert (oder sublimiert) sind: formschöne, androgyne Wesen, verwickelt, gebunden, versunken, sich drehend und artistisch biegend. Mal wie eine dynamische Mumie anmutend, mal an eine Protagonistin aus der rhythmischen Sportgymnastik erinnernd, mal als gekrümmt nachsinnende Frau. Dorsch, die eine Ausbildung als Grafik-Designerin hat und Mitglied des Kunstvereins Ottobrunn ist, verwandelt gerne Begrifflichkeiten und Wortspiele in Gemütszustände in Werken wie "Kunterbund", "Verwunden", "Verbindung" oder "Versunken".

Sie hat diesen individuellen Stil, den sie enigmatischen Realismus nennt, aus ihrer ursprünglichen Liebe zur Akt-Zeichnung entwickelt. Gesichter zeichnet sie nur noch selten, Arme und Beine, die meist in spiralenförmig geschwungene Bänder übergehen, schon öfter - und besonders gerne, und in ihrer zarten Nacktheit auch ein wenig schutzlos, gestaltet sie anmutige Füßchen. Überhaupt warten die Bilder, die in der Ottobrunner Ausstellung mit dem Titel "Verwicklungen" zu sehen sind, durch ihre ästhetische Komponente auf.

Grenzen fesseln uns, Grenzen schaffen aber auch die Voraussetzung, uns zu entgrenzen - hier Dorschs Bild "Beherrscht", das mutmaßlich von sadomasochistischen Bondage-Praktiken inspiriert ist. (Foto: Claus Schunk)

Dorsch hat einen Sinn für elegant geschwungenen Formen und ihre verwickelten Kompositionen sind durchaus mit Finesse und Hintersinn gestaltet. Zarte und harmonisch verbundene Zwischenräume tun sich mitunter auf, die meist unaufdringliche Farbintensität unterstreicht die Atmosphäre. Dorsch, die in ihrem Atelier in Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, auch eine Kunstschule betreibt, verwendet lediglich acht Dispersionsfarben, die sie sorgfältig mischt, und deren glanzlose, eher zarte Anmutung die Bilder nicht zuletzt vor Kitschverdacht schützt.

In hoffnungslos düstere Stimmung versetzt wird der Betrachter selbst von Bildern mit schwermütiger Thematik nicht. Der Frau, die in "Verwunden" am Boden sitzt und den Kopf traurig ans Knie legt, eignet bei aller Tristesse etwas Waidwund-Tröstliches, die blass-lila Farbstimmung mag an Schmerz und Verletzung gemahnen, aber sie atmet auch einen Schimmer Wärme. "Mir ist Herzlichkeit und Menschlichkeit wichtig", sagt Dorsch.

Für Gudrun Dorsch sind Grenzen die Voraussetzung jeglicher Erkenntnis und auf der Suche nach letztgültiger Sprache philosophiert sie mit Wortdeutungen und Empfindungen, die daraus resultieren. (Foto: Claus Schunk)

Gefällig oder naiv ist das freilich nicht, denn die Kompositionen umspielen bei allen eindeutigen ästhetischen Qualitäten immer auch Ambivalenzen, so in "Durchflutet", wo das Licht die weibliche Figur entweder in Seligkeit oder doch in Schmerz taucht. Die Protagonisten sind mitunter in sich selbst gefesselt, sie zerbersten teilweise, oder sie werden wie in dem gleichnamigen Werk "beherrscht", ein Bild, inspiriert von Bondage-Praktiken. Es geht immer auch um Freiheit, Entgrenzung, ungewollt Unausgesprochenes. Dorsch philosophiert mit Wortdeutungen und daraus resultierenden Empfindungen. Das kann münden in ein Werk wie "Verbindung", ein Pas de deux zweier Liebender, die sich wunderbar aneinander schmiegen und partiell ineinander fließen. Spannend auch das Bild "Beflügelt", bei dem eine Art Spiderman-Figur muskulös geduckt zum Sprung ansetzt und dabei auf große Libellenflügel bauen kann. Enigmatischer Realismus ist kein Begriff, den Dorsch erfunden hat und den sie für sich allein reklamierte, aber er passt durchaus - und lässt sich sicher gut vermarkten. Die Figuren, die sie malt, haben etwas Rätselhaftes, weg vom Körper und doch mit ihm verbunden, sie sind gleichsam verschlüssel und lösen allerlei unterschiedliche Interpretationen beim Betrachter aus. Dass sich Dorsch, die jüngst den "Ligurischen Kunstpreis" gewonnen hat, auf ihrem künstlerischen Weg in stilistische, spiralenförmige "Verwicklungen" gestürzt hat, basiert auf einem guten Grund: "Die Spirale ist in allen Kulturen von hoher Bedeutung. Sie ist Symbol für Lebensfreude aber auch innere Ordnung. Nicht zuletzt ist unsere DNA eine Doppelhelix und ohne DNA gäbe es kein Leben."

Die Ausstellung "Verwicklungen" in der Ottobrunner Galerie "Treffpunkt Kunst", Rathausstraße 5, ist geöffnet mittwochs bis freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum 5. Mai.