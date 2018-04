16. April 2018, 23:26 Uhr Aus dem Polizeibericht Blutiger Streit zwischen Asylbewerbern

Ein 26 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan hat am Samstag in Oberhaching auf einen vier Jahre jüngeren Landsmann eingestochen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden gegen 20.15 Uhr in ihrer Unterkunft in Streit geraten. Nach Beleidigungen und leichteren Tätlichkeiten griff der alkoholisierte 26-Jährige zu einem Haushaltsmesser und stach solange auf seinen Kontrahenten ein, bis das Messer zu Bruch ging. Der 22-Jährige erlitt Stichverletzungen am Bein, an der Schulter und am Unterarm. Die Verletzungen mussten stationär behandelt werden, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der 26-Jährige wurde von Bewohnern der Unterkunft festgehalten, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ wegen eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl. Die Mordkommission ermittelt.