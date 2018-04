2. April 2018, 21:54 Uhr Aschheim Selbsthilfe für MS-Patienten

- Wer von Multipler Sklerose betroffen ist, findet in der Selbsthilfegruppe Aschheim Ansprechpartner zum Austausch, für gemeinsame Unternehmungen und Beratung. Die MS-Gruppe ist Mitglied im Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bayern und trifft sich regelmäßig im "Betreuten Wohnen" in Aschheim, Watzmannstraße 20 (Tiefparterre). Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 12. April, von 10.30 Uhr an statt. Montags bietet die Gruppe zudem die Möglichkeit, zwischen 8.45 und 14 Uhr an der Hippotherapie teilzunehmen. Diese findet in der Anlage des Reit und Fahrvereins Aschheim statt und wird gefördert durch den Landkreis München. Weitere Auskünfte erteilen Rosina Duft unter Telefon 089/903 29 37 und Helmut Kischkel unter 089/950 52 73 .