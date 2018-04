4. April 2018, 21:48 Uhr Aschheim Kollision an der Kreuzung

Weil die Autofahrerin den Motorradfahrer nicht gesehen hat, ist es am Dienstag zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Herdweg/Münchner Straße gekommen. Die 43 Jahre alte Autofahrerin war gegen 11 Uhr auf dem Herdweg in südöstlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung wollte sie in die Münchner Straße nach links einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 35 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrerin ist nichts passiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro.

Die Münchner Straße war kurzzeitig komplett gesperrt.