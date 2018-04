3. April 2018, 21:50 Uhr Aschheim Jugendensemble spielt Klassik

Spielen ohne Dirigenten, diesem Konzept folgt das Jugendorchester Violinissimo seit 2004, durchaus mit Erfolg. In Erding von der Geigerin Ulli Büsel gegründet, sind die jungen Musiker inzwischen weit über ihren Heimatlandkreis hinaus unterwegs. Am Sonntag, 6. Mai, gastieren sie in Aschheim. Dort zeigt das Kammerensemble von Violinissimo im Aussegnungsgebäude Dornach, Friedhofstraße 11, sein Können. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist von 16.30 Uhr an. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind erhältlich an der Kasse der Gemeinde Aschheim, Ismaninger Straße 8, zu den üblichen Öffnungszeiten.