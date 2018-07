6. Juli 2018, 22:07 Uhr Aschheim Begegnungsfest

Zusammen mit dem Besuch aus der Partnergemeinde Leros in Griechenland feiern die Aschheimer am Montag, 9. Juli, eine ökumenische Feier mit anschließendem bayerisch-griechischen Begegnungsfest an der Evangelischen Segenskirche. Teilnehmen werden auch Geistliche der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, Gäste aus der Politik und den Kirchen. Beim Begegnungsfest spielen "D'Irrwarign", und Aschheimer Vereine steuern Kulinarisches bei. Außerdem treten griechische Tanzgruppen auf. Beginn ist um 19 Uhr.