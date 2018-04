4. April 2018, 21:48 Uhr Aschheim Bauland für Einheimische

Aschheimer, die in ihrer Gemeinde ein Grundstück erwerben möchten, um sich darauf anzusiedeln, können sich derzeit noch bis 2. Mai um einen Platz bewerben. An der Bürgermeister-Ruthus-Straße und der Radebergstraße bietet die Gemeinde Einheimischen durch ihr Wohnungsbauförderungsprogramm Bauland für insgesamt fünf Doppelhaushälften an. Die Grundstücke sind jeweils etwa 350 Quadratmeter groß. Um zum Zuge zu kommen, müssen Bewerber einige Bedingungen erfüllen; neben der Ortszugehörigkeit gibt es etwa eine Höchstgrenze beim Jahreseinkommen sowie beim Vermögen. Antragsunterlagen sind bei der Gemeinde erhältlich unter Telefon 089/90 99 78 40 oder per E-Mail an renate.faerber@aschheim.de.