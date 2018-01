2. Januar 2018, 21:59 Uhr Antrag Garching soll pestizidfrei werden









Den Grünen schwebt ein pestizidfreies Garching vor. Auslöser ist die Entscheidung der Europäischen Union, das Pflanzengift Glyphosat noch einmal fünf Jahre zuzulassen. Deswegen haben die Grünen nun ihren Antrag "Draußen ohne Chemie - mehr Artenvielfalt" verfasst. Darin fordert der Ortsverein, die Stadt solle künftig auf die Benutzung von Insektiziden, Fungiziden und Wachstumsreglern verzichten, "sofern dazu keine gesetzliche Verpflichtung besteht". Dieses Gebot soll für öffentliche Einrichtungen, Grünanlagen und Straßen gelten, aber auch bei verpachteten Ackerflächen oder der Kleingartenanlage. Zusätzlich fordern die Grünen, auch Mieter und Eigentümer auf die Gefahren von Pflanzenschutzmitteln hinzuweisen. Sie sollten gebeten werden, möglichst darauf zu verzichten. Die Mittel selbst sollten aus den Ladenregalen verschwinden.

In ihrer Begründung weisen die Grünen auf die bedrohte Tier- und Pflanzenwelt hin. Wenn es kaum noch Mücken gebe, werde dies nicht als Problem wahrgenommen. Anders sei es, wenn immer weniger Vögel in den Gärten auftauchten. Gerade im häuslichen Bereich werde viel zu häufig die Chemiekeule eingesetzt, kritisieren die Grünen. Die Stoffe tauchten dann später in Lebensmitteln auf. "Glyphosat in Bier und in Milch sollten uns zu denken geben." Die Grünen plädieren für ein Umdenken und für mehr Vielfalt im Garten, gegen den Trend zu "Einheits-Wüsten mit Regelrasen oder Kieselabdeckung".