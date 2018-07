15. Juli 2018, 22:08 Uhr Angebote für Kinder Schöne Ferien

Der Kreisjugendring hat noch freie Plätze in den Programmen seiner 120 Einrichtungen

Nur noch zwei Wochen bis zu den Schulferien. Wer nicht verreist und daheim schöne Ferien verbringen möchte, dem versprechen zahlreiche Ferienprogramme im Landkreis Abwechslung, Spannung und Unterhaltung. Die Jugendfreizeitstätten des Kreisjugendrings (KJR) München-Land etwa bieten im gesamten Landkreis ein umfangreiches Sommerferienprogramm, bei dem Kinder und Jugendlichen ihre Ferien selbst gestalten.

Mit rund 120 Einrichtungen ist der Kreisjugendring als freier Träger der Jugendarbeit im Landkreis München vertreten. Dazu gehören auch 27 Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In den Sommerferien lassen sich die Mitarbeiter einiges für und mit den Kindern und Jugendlichen einfallen. Das Ziel: Die Teilnehmer sollen in den Ferien Freiräume haben, in denen sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln können, wie Carina Lange vom KJR erklärt. "Sie bekommen die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Spaß zu haben, neue Erfahrungen zu sammeln und Talente zu entdecken."

Dass die Ferien für alle Altersgruppen vollgepackt mit Abenteuern sind, zeigt ein Blick in die Programmhefte der KJR-Einrichtungen. Die Jugendfreizeitstätte Fezi in Unterföhring etwa fährt gleich zu Beginn der Ferien von 29. Juli bis 3. August "aufs Land". Kinder ab neun Jahre können im Zeltlager nicht nur die Natur genießen, sondern auch radeln, klettern, baden und vieles mehr. Auch das Planet O im Norden des Landkreises bietet bis Mitte August Ferienfahrten an. Die Jugendfreizeitstätte in Oberschleißheim zieht es in den Süden Bayerns: Einmal ohne Eltern mit den Mitarbeiter des Planet O am 9. August zur Schliersbergalm wandern, auf dem Pilsensee am 14. August Stand-Up-Paddeln lernen oder mit den Kanus das malerische Altmühltal erkunden (16. August).

Der Kinder- und Jugendtreff Timeout in Putzbrunn läutet die Sommerferien mit einer großen Party ein. Am letzten Schultag - Freitag, 27. Juli - wird gegrillt und gechillt. Für die wilden Piratentage ab dem 31. Juli gibt es auch noch freie Plätze. Neben Spielen und Bastelaktionen erwartet die Kinder ein buntes Piratenfest. Auch das Juze in Sauerlach setzt die Segel und sucht für die Zeit von 13. bis 17. August noch Mitglieder für ihre Piratenmannschaft. Ende August können sich dort kleine Künstler austoben: Ob mit Ton modellieren oder ein Mosaik anfertigen - alles ist möglich. Exotisch wird es Anfang September: Von 3. bis 7. September lernen die Kinder Hula, kreieren Sommer-Drinks und gestalten ihre eigenen Hawaii-Hemden. Die Ferienbetreuung im Jugendzentrum richtet sich an Kinder im Grundschulalter.

Im Jugendzentrum Einstein in Ottobrunn kommen Heranwachsende zum Zug. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum Gleis 3 in Neubiberg und der Jugendkulturwerkstatt in Unterhaching werden in der letzten Ferienwoche Skate-, BMX- und Graffiti-Workshops angeboten. Ein Klassiker in den Sommerferien sind die beliebten Abenteuerspielplätze. "Um die Welt in fünf Tagen" geht es in den ersten Ferientagen mit der Jugendfreizeitstätte Bodermo in Aschheim. Das Einstein in Ottobrunn widmet sich in den ersten zwei Wochen auf dem Spielplatz dem Thema "Wikinger". Wie beim Abenteuerspielplatz in Haar, der von den Jugendfreizeitstätten Dino, Route 66 und dem Kirchlichen Jugendzentrum Boni organisiert wird, bauen sich die Teilnehmer ihre eigene Welt. Es wird gehämmert, gesägt und konstruiert. Das Dino in Haar startet außerdem am 6. August in die Erlebniswoche. Das bedeutet Action und Spaß für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Gleiches gilt für das Ferienprogramm vom Jugendhaus an der Würm in Gräfelfing. Alle Informationen zu den Programmen sind auf den jeweiligen Internetseiten der Einrichtungen zu finden.