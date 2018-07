13. Juli 2018, 22:13 Uhr An den Starnberger See Ausflug zur Roseninsel

Der Seniorentreff Kaiserstiftung bietet älteren Menschen regelmäßig Ausflüge an. Diesmal, am Dienstag, 17. Juli, ist die Roseninsel im Starnberger See das Ausflugsziel. Der Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 9.10 Uhr am S-Bahnhof Ottobrunn. Für Rückfragen steht die Leiterin des Seniorentreffs Mindy Konwitschny unter der Telefonnummer 089/608079-05 oder unter bs.riemerling@awo-kvmucl.de Mindy Konwitschny zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bis zum 16. Juli im Seniorentreff Kaiserstiftung, Rudolf-Diesel-Straße 9, in Riemerling, möglich.