5. Juli 2018, 22:00 Uhr 40-jähriges Bestehen Kirchenmusik und mehr

Jubiläumskonzert des Ensembles Haar

Haar - Vier Jahrzehnte, also fast ein halbes Leben besteht das "Ensemble Haar" nun schon. Grund genug an diesem Sonntag, 8. Juli, zu einem Festkonzert in den Bürgersaal Haar am Kirchenplatz 1 einzuladen. Gegründet wurde das Ensemble 1978 unter dem Namen "Bednarek-Consort" von dem Kirchenmusiker Helmut Lammel. Seither hat sich das aus professionellen Musikern und engagierten Laien bestehende Kammerorchester stetig gewandelt und sich ein Repertoire erarbeitet, das weit über die Kirchenmusik hinaus reicht. Auf dem Programm des Jubiläumskonzerts steht "Die diebische Elster" von Rossini, das Klavierkonzert op. 54 in a-moll von Schumann mit der preisgekrönten russischen Pianistin Tatiana Chernichka sowie die letzte Sinfonie von Johannes Brahms. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse von 18.15 Uhr an oder online unter www.ensemblehaar.de.