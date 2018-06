18. Juni 2018, 18:39 Uhr Landfriedensbruch Angriff auf die Roten

Randale im "Guericke Garten": Zwei Sechzger-Fans werden zu Geldstrafen verurteilt

Von Andreas Salch

Ein Bayern-Fan stand von seinem Platz auf und rief: "Sie sind da."Und schon ging es los. Blumenkästen, Steine, Aschenbecher sogar Mülltonen flogen durch die Scheiben des Vereinslokals "Guericke Garten" des FC Alte Haide in Freimann. Ein Sonntagabend, Ende August 2016. Der FC Bayern startete in der Arena in Fröttmaning gegen Werder Bremen in die 54. Bundesligasaison. Die Roten gewannen 6:0. Doch das interessierte im "Guericke Garten" niemanden mehr. Denn ein Trupp von etwa 25 bis 30 teilweise vermummten Fans des TSV 1860 München hatte versucht das Vereinslokal zu stürmen, in dem Fans des FCB das Spiel ihrer Mannschaften am Fernseher verfolgten. Zwei Sechzger, die mit dabei waren, mussten sich am Montag wegen schweren Landfriedensbruch vor dem Amtsgericht München verantworten.

Laut Anklage waren die Löwen "in geschlossener Marschformation" - einige sogar mit Baseballschlägern bewaffnet - zum "Guericke Garten" aufgebrochen. Gegen 22.20 Uhr griffen sie an. Die gläserne Türe zum Gastraum zerbarst. Der Wirt hatte sich von innen dagegen gestemmt. Darüberhinaus gingen zwanzig Biergläser, fünf Teller, zwei Fensterscheiben sowie zwei Barhocker zu Bruch. Die Staatsanwaltschaft taxierte den Schaden auf "mindestens 1500 Euro. Außerdem sollen einige Bayern-Anhänger laut Aussage eines Zeugen Platzwunden erlitten und "stark geblutet" haben. Angeblich haben die Löwen das Lokal gestürmt, weil ihnen die Bayern eine Fahne geklaut hatten.

Die beiden Angeklagten konnte die Polizei später ermitteln. Der eine von ihnen, ein 26-jähriger Student, hatte per WhatsApp gejubelt: "Gutes Ding" und den Angriff in einem Chat als "Rache an den roten Huren" bezeichnet. Zudem machte er sich über die Bayern-Fans lustig, da sie sich bei der Attacke "lachhaft versteckt" hätten. Der Mitangeklagte, ein 24-jähriger Hilfslagerist, schrieb in einem Chat das Verhalten der Bayern sei "echt so lächerlich" gewesen: "Tür zugemacht und Bullen gerufen." Die beiden jungen Männer räumten zwar ein, bei der Tat dabei gewesen zu sein. An den gewalttätigen Ausschreitungen hätten sie sich jedoch nicht beteiligt. Überdies, so einer der Verteidiger, habe es sich nicht um einen Überfall gehandelt. Die Bayern-Fans, "wussten, was auf sie zukommt". Sie seien vorher informiert worden.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sagte in ihrem Plädoyer, durch ihre Teilnahme an der Auseinandersetzung hätten die Angeklagten ihre "Solidarisierung zum Ausdruck gebracht" und sich somit des Landfriedensbruchs schuldig gemacht. Vom Vorwurf des schweren Landfriedensbruch rückte die Staatsanwältin ab, da der Schaden doch geringer war, als zunächst angenommen. Die Angeklagten seien losgezogen "um Unfrieden zu stiften", stellte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung fest. Sie verurteilte den Studenten, der nebenbei als Jugendtrainer arbeitet, zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro (90 Tagessätze). Der Hilfslagerist erhielt dagegen eine Geldstrafe über 2100 Euro (70 Tagessätze).