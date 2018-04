2. April 2018, 15:38 Uhr Lagerhalle zweckentfremdet Polizei beendet Sadomaso-Party

Bekanntestes Buch zum Thema Sadomaso: "Fifty Shades of Grey"

115 Gäste vergnügen sich am Samstagabend in einer Lagerhalle an der Aschauer Straße. Die BDSM-Feier war allerdings nicht genehmigt.

Von Thomas Anlauf

Auf der Homepage wirbt der Betreiber damit, dass es in seinem Club "stilvoll" und "erotisch" zugehe: Für Freunde sadomasochistischer Partys ist der BDSM-Club an der Aschauer Straße offenbar eine interessante Adresse.

Zumindest traf die Polizei am vergangenen Samstagabend auf 115 Gäste, den 52-jährigen Veranstalter sowie mehrere Angestellte in der ehemaligen Lagerhalle. Der Betreiber hatte offenbar regelmäßig kommerzielle BDSM-Feiern organisiert - allerdings sind die laut Polizei dort gar nicht erlaubt. Das Kreisverwaltungsreferat hatte dem Mieter der Lagerhalle demnach ausdrücklich verboten, Veranstaltungen mit sexuellem Bezug zu organisieren, zudem gibt es für das Gebäude baurechtliche und brandschutzrechtliche Auflagen.

Doch daran hielt sich der Mieter offensichtlich nicht. Am Samstagabend stellte der Grundstückseigentümer fest, dass in der Halle wieder eine BDSM-Party stattfand, sogar von einem Gast wurde der 62-Jährige auf die Sadomaso-Feier angesprochen. Der Eigentümer alarmierte die Polizei, die daraufhin gegen 22.30 Uhr anrückte. Die Beamten stellten fest, dass die Gäste etwa 50 Euro Eintritt zu der illegalen Feier gezahlt hatten, das eingenommene Geld in Höhe von 3500 Euro konfiszierten die Polizeibeamten und beendeten die Veranstaltung.

Der 52-jährige Betreiber des illegalen Clubs muss sich nun wegen diverser Verstöße gegen die Gewerbeordnung, das Gaststättengesetz sowie die Bauordnung verantworten, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit.