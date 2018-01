10. Januar 2018, 18:56 Uhr Läden in der Innenstadt Goertz statt Zara, Hugo Boss zieht um









In der Kaufingerstraße 14 wird das Hamburger Schuhunternehmen Goertz im Frühjahr eine große Filiale eröffnen - und damit den Standort der spanischen Modekette Zara übernehmen, bei der man bereits im Oktober angekündigt hatte, die Filiale aufgeben zu wollen. Von Seiten der Gewerkschaft Verdi war damals spekuliert worden, dass der Modekonzern plane, den Laden unterzuvermieten. Zara bestätigte dies nicht. Goertz will auf den etwa 2000 Quadratmetern nun einen Flagship-Store eröffnen, mit kleineren Filialen ist die Firma bereits in der Innenstadt vertreten. Zudem wird es noch einen Wechsel geben: Hugo Boss wird 2018 von der Maximilianstraße in die Fünf Höfe umziehen. Die Firma will dort ebenfalls einen Flagship-Store eröffnen, auf drei Etagen. Warum man sich zu dem Umzug entschlossen habe, will man bei Boss nicht kommentieren.