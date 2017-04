6. April 2017, 14:57 Uhr Kurioser Prozess Ausgerissene Schafherde überfrisst sich und stirbt - der Schäfer klagt









Ein Schafhalter hat auf Schadenersatz geklagt, weil seine Schafe nachts ausgebrochen waren und sich mit Getreide überfressen hatten.

Fast die Hälfte der Tiere starb, es entstand ein Schaden von gut 170 000 Euro.

Die Aussage, der Hund eines anderen Schäfers habe die Tiere aufgeschreckt, konnte er dem Gericht jedoch nicht beweisen.

Von Stephan Handel

Das Schäfer-Stündchen dauerte etwas länger an diesem Abend im August vor vier Jahren, und Bier war auch im Spiel, vier, fünf, sechs Halbe oder auch mehr, wer weiß das schon noch so genau. Als die beiden Schafhalter Hermann S. und Josef R. jedoch nachts gegen drei oder vier Uhr den Wohnwagen von S. auf der Panzerwiese in Fröttmaning verließen, um noch einmal nach dem Rechten zu sehen, da war die Katastrophe schon passiert: Die Schafe von S., rund 1200 an der Zahl, hatten ihren Nachtpferch niedergetrampelt und waren ausgerissen.

Zielsicher hatten sie einen Vorrat an Futtergetreide angesteuert - und den ganzen Haufen auf einen Sitz gefressen, eine Menge, die sonst für eineinhalb Wochen gereicht hätte. Dumm nur: Eine solche Menge an Getreide vertragen die Wiederkäuer nicht; folgerichtig erkrankte in den Tagen darauf ein großer Teil der Herde an der so genannten Pansenazidose. Damit nicht genug: Fast die Hälfte der Herde, mehr als 550 Tiere starben an dem unverträglichen nächtlichen Snack.

Dem Schäfer S. entstand dadurch ein nicht unbeträchtlicher Schaden - auf gut 170 000 Euro bezifferte ihn die Klage, die er gegen seinen Kollegen beziehungsweise dessen Tierhalter-Versicherung angestrengt hatte. Denn, so der Vortrag: der Hütehund des R. war aus dessen Auto ausgebrochen, er hatte den Stromzaun übersprungen, der den Nachtpferch sicherte und Schafe angefallen. Dadurch sei die Herde in Panik geraten, habe den Zaun niedergetrampelt und erst wieder angehalten, als ihnen unverhofft der Getreidevorrat in die Quere kam. Weil also der Hund für die Panik, damit für die Flucht und damit für die todbringende Mahlzeit verantwortlich gewesen sei, müssten R. und seine Versicherung für den Schaden haften.

Das hört sich nicht mehr als recht und billig an - aber so einfach war es dann doch nicht bei der Verhandlung vor dem Landgericht: denn war es tatsächlich der Hund, der die Panik ausgelöst hat? Kann es nicht auch irgendetwas anderes gewesen sein, ein Jogger, der sich einen Spaß machen wollte, ein streunendes Tier? Beobachtet hatte niemand den fraglichen Vorgang; der Geschädigte nicht, dessen Gehilfe nicht - der aber sowieso nichts aussagen konnte, weil niemand dem Gericht gesagt hatte, dass er kaum Deutsch sprach, so dass auch kein Dolmetscher bereit stand, und der Beklagte auch nicht.

Der musste aber ohnehin nicht mehr viel sagen, weil das Gericht vorher schon deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass es nichts von dem, was der Kläger vortrug, als bewiesen anschauen wollte. Denn der hatte es auch versäumt zu dokumentieren, was geschehen war, zunächst weil er ja auch gefeiert hatte, später, weil er anderes im Kopf hatte. So gab es keine Fotos von dem niedergetrampelten Zaun, keine von den Schafen, die der angebliche Hund angeblich gebissen hatte; alles was der Kläger vorbringen konnte war: Anders kann es nicht gewesen sein.

Das war dem Gericht dann doch zu wenig, so dass einer der Richter es dem Schäfer S. deutlich sagte: "Das wird nix." Der ließ sich schweren Mutes davon überzeugen und nahm schließlich die Klage zurück - so dass er nun nicht nur auf seinem Schaden sitzen bleibt, sondern auch die Rechtsanwälte der Versicherung bezahlen muss - die selbst im Fall der toten Schafe ungeschoren bleibt.