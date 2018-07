7. Juli 2018, 16:57 Uhr Kulturtipp Vielseitig, bittersüß und elegant

Lieder, Chansons und Weltmusik mit dem Trio Cafe Voyage

Ein Songpoet, der auch die Zwischentöne findet, eine preisgekrönte klassische Musikerin, die über den Tellerrand des Orchesters hinausschaut, und ein kreativer Jazzgitarrist, das sind Café Voyage. Singer-Songwriter-Pop in vielfältigem musikalischem Gewand. Zu hören ist das Trio mit Günter Renner (Gesang, Gitarre, Ukulele, Bluesharp), Maria Friedrich (Cello, Gesang) und Klemens Jackisch (Gitarre, Gesang) an diesem Samstag, 7. Juli, 20 Uhr, in der Kultur-Etage Messestadt, Erika-Cremer-Straße 8.kur/Foto: Veranstalter