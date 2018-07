15. Juli 2018, 23:37 Uhr Kulturtipp Tanzende Tropfen

Geschichten über Regentänzerinnen gibt es für junge Gäste ab vier Jahren in der Kultur-Etage Messestadt

Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke. Jedenfalls nicht in der Geschichte, die für Leute von vier Jahren an mit Gabi Altenbach und Ines Honsel (Idee und StoryPerformance) am Mittwoch 18. Juli, 10 Uhr, in der Kultur-Etage Messestadt an der Erika-Cremer-Straße 8 zu sehen ist. Da möchte man raus und darf nicht, weil es in Strömen regnet! Dabei wäre es doch so schön, von Pfütze zu Pfütze zu hüpfen und sich im Regen zu drehen! Was macht eine Wolke beim "Wolkenbruch"? Und wo sitzen eigentlich die ganzen Regentropfen vor dem Regen? Diesen und anderen Fragen gehen Gabi Altenbach und Ines Honsel nach und erzählen Geschichten und Reime, lassen Regentropfen tanzen und machen Regenmusik. Eine Voranmeldung wird erbeten unter Telefon 998 86 89 30.