11. April 2018, 19:00 Uhr Kulturausschuss Sorge um Zukunft der Kammerspiele

Die FDP-Fraktion im Münchner Rathaus kann sich vorstellen, den Vertrag mit Kammerspiele-Intendant Matthias Lilienthal schon vor 2020 aufzulösen. Allerdings nur, wenn ein geeigneter Kandidat für die Nachfolge früher zur Verfügung stünde. Die FDP sei besorgt, dass das Intendanten-Amt durch die heftigen Reaktionen auf die Nichtverlängerung von Lilienthals Vertrag Schaden nehmen könne. Am Donnerstag wird das Thema im Kulturausschuss besprochen. Auch die Grünen-Fraktion hatte einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Sie will sich vor allem auf die Zukunft der Kammerspiele konzentrieren. Deren kulturpolitischer Sprecher, Florian Roth, sagt: "Wir müssen diskutieren: Wie ist das Anforderungsprofil für den Kammerspiele-Intendanten. Machen wir mit dem Modernisierungskurs weiter?" Auch für die FDP und Stadtrat Wolfgang Heubisch steht die Zukunft im Mittelpunkt: "Wir wollen ein klares Verfahren zur Bestimmung der Nachfolge." Es solle nicht einfach ein Kandidat von Kulturreferent Hans-Georg Küppers präsentiert werden, sondern der Stadtrat müsse in das Auswahlverfahren einbezogen werden. Küppers wird sich an diesem Donnerstag erstmals zu dem Thema äußern. Lilienthal wollte seinen Vertrag nicht verlängern, weil er die notwendige Unterstützung im Stadtrat nicht mehr gegeben sah. Die CSU hatte zuvor angekündigt, einer Vertragsverlängerung nicht zuzustimmen.