1. Mai 2018, 18:51 Uhr Kreuze in Dienstgebäuden Christliches Symbol als politische Dekoration

Leser halten Söders Manöver für unredlich, erinnern an ein Urteil des Verfassungsgerichts von 1995 - und an Werte, für die das Kreuz steht

SZ-Zeichnung: Dieter Hanitzsch (Foto: )

"Allzu hoch gehängt" vom 26. April und "Christen kritisieren Kreuz-Offensive" vom 27. April:

Kulturelle Knetmasse

Mit seiner Anordnung, die es für alle Behörden des Freistaates Bayern ab dem 1. Juni 2018 zur Pflicht macht, im Eingangsbereich der Dienstgebäude Kreuze anzubringen, setzt die bayerische Staatsregierung ihren verfassungspolitischen Kurs fort, den sie seit der bayerische Kruzifix-Debatte von 1995 verfolgt hat. Das bayerische Volksschulgesetz hatte damals in Paragraf 13 angeordnet: "In jedem Klassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen." Gegen diese Anordnung hatte ein Erziehungsberechtigter durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt. Das Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom August 1995 erklärte diesen Passus mehrheitlich für verfassungswidrig.

Führende CSU-Politiker und mit ihnen im Chor zahlreiche kleine christsoziale Mitstreiter machten damals keinen Hehl daraus: Es ginge nicht um die Botschaft Jesu Christi, nicht um christliche Glaubensinhalte als solche und schon gar nicht um Dogmen. Es ginge im christlich-abendländischen Bollwerk Bayern um eine spezifische Lebensart und deren folkloristische Ausstattung mit Dekorstücken christlich-abendländischer Kultur. Führende CSU-Politiker benutzten das Kruzifix als soziales Bindemittel. Das Kruzifix gehöre zu Bayern, so der damalige CSU-Ministerpräsident Edmund Stoiber, wie der Chiemsee und die Berge, wie der Maßkrug und der Maibaum. Die CSU sicherte sich mit dieser Glanznummer christlich-abendländischer Agitation erneut die absolute Mehrheit in Bayern.

Heute maßt sich die bayerische Staatsregierung an, kraft ihrer amtlichen Hoheit allgemein verbindlich definieren zu dürfen, was das Kreuz gefälligst zu symbolisieren habe, und schließt damit religiös-konfessionelle Deutungen und Glaubensbekenntnisse aus. Das ist äußerst bedenklich. Die Kirchen müssten hellhörig werden, wenn das zentrale Symbol des christlichen Glaubens staatsamtlich seiner zentralen Glaubensinhalte beraubt und zu kultureller Knetmasse gemacht wird. Die fünf Bundesverfassungsrichter hatten gute Gründe, das Kreuzsymbol nicht auf das katholische Verständnis bayerischer Heimat- und Kulturatmosphären zurückstutzen zu lassen. Prof. Dr. Alf Mintzel, Passau

Missbrauch und Machterhalt

Im Beschluss vom 19. Mai 1995 hält das Bundesverfassungsgericht fest: "Das christliche Kreuz ist kein lediglich kulturelles Symbol und kein überreligiöses Symbol für Humanität oder Barmherzigkeit. Es ist das Symbol einer bestimmten Religion." Dies trifft auch dann zu, wenn es sich im engeren Sinne nicht um ein Kruzifix handelt, an dem der Korpus des Gekreuzigten klar erkennbar ist, sondern sich das Kreuz aufgrund der stilistischen Gestaltung als christliches Symbol erweist. Markus Söder hat also schlichtweg sachlich unrecht, wenn er behauptet, das Kreuz sei kein Zeichen einer Religion und deshalb kein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot. Söder instrumentalisiert und missbraucht das Kreuz in den Behörden, wie es von rechtsextremen Pegida-Demonstrationen instrumentalisiert und missbraucht wird. Das Kreuz auf eine ominöse kulturelle Bedeutung zu reduzieren, entleert die Symbolik des Kreuzes vollkommen. Die CSU verzweckt christliche Symbolik und Politik des reinen Machterhalts wegen. Dies zeigt sich jüngst im Einlenken in Sachen Naturschutz am Riedberger Horn und gerade so beim geplanten Psychiatrie-Gesetz nach massivem Protest. Es ist recht offenkundig, dass es dabei nicht primär um den Schutz der Natur und um das Wohl der psychisch erkrankten Menschen ging. Pater Lukas Essendorfer, München

Wenn man's zu Ende denkt . . .

Ich begrüße die Anordnung des neuen Ministerpräsidenten, dem ich sonst politisch fern stehe, Kreuze in den Ämtern der bayerischen Staatsverwaltung aufzuhängen. Allerdings ist das Kreuz ein klar christliches Symbol, und das sollten wir auch eindeutig sagen. Ohnehin sollten wir gerade heute unseren Christenglauben offensiv bekennen, wo Fanatiker aller Art unsere Jugendlichen verhetzen wollen. Das Kreuz weist aber auch darauf hin, wie sehr der Staat seine Macht missbrauchen kann, denn Jesus starb ja als Opfer eines Justizmordes. So ist das Kreuz in staatlichen Ämtern eine bleibende Mahnung für die dort Beschäftigten, auch ein Appell an ihr Mitgefühl. Christian Fuchs, Gutenstetten

So wär's eine Richtschnur

Die Anordnung, in den Amtsstuben Kreuze aufzuhängen, ist für mich ein offensichtlicher Missbrauch eines religiösen Symbols. Das Kreuz ist für uns Christen kein Zeichen für eine bestimmte Tradition, sondern mit dem Gekreuzigten ein Zeichen der radikalen Liebe Gottes, die in Jesus Christus spürbar wird. Wer sich zum Gekreuzigten bekennt, bekennt sich zu einem Gott, der keinen Unterschied macht zwischen Religionen oder Nationen, zu einem Gott, der keinen ausgrenzt und der unwiderruflich mit seiner ganzen Schöpfung verbunden ist, die ihm Herzensanliegen ist. Wenn das der Geist der neuen bayerischen Regierung wäre, könnte ich das Aufhängen der Kreuze hinnehmen. Wenn aber im Blick auf die Not von Millionen von Flüchtenden ständig Obergrenzen gefordert werden, wenn Flüchtlinge, die bei uns integriert sind und Arbeit haben, ausgewiesen werden, wenn unsere Schöpfung mit Füßen getreten wird, weil man sich viel zu wenig für eine radikale Energiewende einsetzt, wenn immer mehr Flächen versiegelt werden und dabei jene ausblendet werden, die unter dem Klimawandel am meisten zu leiden haben, dann ist vom Geist des Gekreuzigten nicht viel zu spüren. In diesem Sinne sollte man neben den Kreuzen in den Amtsstuben auch Fotos der Opfer aufhängen, die die bayerische Politik zu verantworten hat, weil er, der am Kreuz hängt, solidarisch ist mit allen Opfern dieser Welt. Simon Eibl, Stiftsdekan, Laufen

Bayerischer Etikettenschwindel

In allen Behörden der bayrischen Staatsverwaltung sollen nun auf Anordnung von Ministerpräsident Söder Kreuze aufgehängt werden. Wenn jemand meint, dies sei ein Glaubensbekenntnis, so hat er sich getäuscht. Kein religiöses Symbol des Christentums, sondern ein "Bekenntnis zur Identität" und "kulturellen Prägung Bayerns" - so Söder. Da frage ich mich:

Erstens. Für wie blöd hält Herr Söder Muslime, dass sie auf diesen Etikettenschwindel hereinfallen? Wenn in einer hundertprozentigen Bienenwachskerze nur Stearin drin ist, ist es auch keine Bienenwachskerze.

Zweitens. Wie "christlich" ist eigentlich der christliche Glaube des Herrn Söder? Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben, um dem bayrischen Freistaat ein Identitätsmerkmal zu liefern.

Apropos Identität und Bekenntnis - im 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums sagt Jesus: "Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen." Und das zweite der Zehn Gebote lautet: "Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen." Auch und erst recht nicht für politische Zwecke.

Gerade weil ich als Christ dem gekreuzigten Christus zutiefst dankbar bin, verwahre ich mich gegen eine solche Verharmlosung und Vereinnahmung. Da ist mir ein Muslim, der seinen Glauben ernsthaft und ohne Gewalt lebt, sehr viel näher als ein "christlicher" Ministerpräsident. Vielleicht bin ich ja auch nicht genug "bayrisch geprägt". Klaus Honermann, Pfarrer, Schermbeck