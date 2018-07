17. Juli 2018, 20:29 Uhr Krebsforschung "Mach uns doch mal so ein Ding"

Therapeutische Antikörper greifen eine Krebszelle an.

Ein Schreibtisch, ein Computer, ein Tisch mit Stühlen: In einem unscheinbaren Büro erforscht Humanmediziner Dominik Rüttinger beim Pharmakonzern Roche neue Medikamente zur Bekämpfung von Tumoren. Dafür braucht er Geduld, denn bis zur Zulassung eines Wirkstoffs ist es ein weiter Weg

Von Alexandra Vecchiato

Ein Tumor muss nicht immer Krebs bedeuten - nur wenn er bösartig ist, ist das so. Jedes Jahr erkranken nach Angaben der Deutschen Krebshilfe etwa 500 000 Menschen an Krebs. Obwohl Therapien gezielter eingesetzt werden können und neue Medikamente auf den Markt kommen, sterben jährlich etwa 230 000 Menschen quer durch alle Altersschichten an der Krankheit. Mediziner, Chemiker, Biologen, Forscher setzen alles daran, Behandlungsmethoden zu optimieren.

Zu ihnen gehört Dominik Rüttinger. Der 48-Jährige arbeitet beim Pharmakonzern Roche. Sein Titel: Head ...