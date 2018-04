18. April 2018, 18:49 Uhr Kostprobe Eine vertane Chance

Die Eröffnung der "Locanda Gamba" in der Schrannenhalle hatte zu großen Hoffnungen berechtigt. Aber leider erfüllt das zweite Münchner Lokal des Sternekochs Mario Gamba die Erwartungen nur in Ausnahmefällen

Von Felix Mostrich

Eigentlich kann für einen italienischen Gastronomen, der ein präzis auf das jahreszeitliche Marktangebot reagierendes Restaurant eröffnen will, die Situation nirgendwo interessanter sein als in der Schrannenhalle. In dieser wiederaufgebauten Einkaufs-Basilika aus dem 19. Jahrhundert bietet seit einiger Zeit ein gut sortierter italienischer Lebensmittelgroßmarkt ganztägig und bis in die Nacht hinein einen Überblick über die beneidenswerte Vielfalt italienischer Genussprodukte und über das wechselnde saisonale Nahrungsmittelangebot aus Italien. Fast ständig drängeln sich Besucher zwischen den Verkaufsständen, und an den Tischen, an denen Pasta, Pizza, Fisch- oder Fleischgerichte probiert werden können, ist in den Haupteinkaufszeiten selten ein Platz frei.

Von der Plattform, die über dem Küchentrakt errichtet wurde - sie grüßt wie eine Empore in die Halle hinein - hat man eine besonders schöne Aussicht auf das appetitanregende Treiben unten in der Halle. Dieser privilegierte Ort, der kulinarische Reisende an Traumerlebnisse in italienischen oder französischen Marktrestaurants erinnert, könnte zur Kultstätte werden, wenn etwas von der Frische, um die man sich unten bemüht, oben im Restaurant ankommen würde. Dieses Lokal trägt seit einiger Zeit den Namen Locanda Gamba und wird von Mario Gamba, dem Küchenchef des in allen Führern hochgelobten Sternerestaurants Aquarello, geführt. Doch für das, was in diesem Ableger geboten wird, müssten sich nicht nur der stets abwesende Küchenstar, sondern eigentlich alle in der Schrannenhalle Beschäftigten schämen.

Eigentlich ein privilegierter Ort, der kulinarisch Reisende an Traumerlebnisse in italienischen oder französischen Marktrestaurants erinnert. Leider kommt die Frische von den Marktständen unten in der Schrannenhalle oben in der Locanda Gamba anscheinend zu selten an. (Foto: Stephan Rumpf)

Schon die Tatsache, dass das Februar- und das März-Menü bis ins letzte Detail genau gleich aussehen, also jeweils nur ein einziges jahreszeitlich ganz unspezifisches Fisch- und Fleischgericht enthalten, widerspricht den unten in der Halle geweckten Hoffnungen so extrem, dass man sich oben ins kulinarische Exil verbannt fühlt. Lediglich von Donnerstag bis Samstag gibt es zusätzlich zum spärlichen Angebot noch ein Dreigänge-Marktmenü zum Preis von 49 Euro. Doch von ihm ist dringend abzuraten, da dabei nur Fertigkost serviert wird. Schon wenige Minuten nach Bestellung kam der Ossobuco auf den Tisch. Statt einer mürb geschmorten Beinscheibe, die von Saft trieft und frisches Mark im Knochen birgt, lagen ein paar harte Fleischklumpen auf dem Teller, die zwar noch von einem verschmurgelten Fettrand zusammengehalten wurden, aber hässlich dumpf schmeckten. Da das Mark in der Knochenröhre vertrocknet war, hatte man das klaffende Loch mit Pesto verstopft. Die dazu servierten Karotten dürften ähnlich alt gewesen sein wie das Fleisch.

Als Fisch-Alternative zum Ossobuco bot das Menü eine gebratene Scheibe vom Loup de mer, die in erträglichem Zustand war; auch die Erbsencreme schmeckte tadellos; das länglich grüne Gebilde neben dem Fisch war aber nur noch anhand der Speisekarte als Aubergine zu identifizieren. Individuell zubereitet war im Marktmenü eigentlich nur das von Hand grob geschnittene Rindertatar, das die Köche auf frische Gurkenscheiben gebettet und mit Thunfischsauce verfeinert hatten.

Sieht auf den ersten Blick ganz ansprechend aus - der Geschmack kann aber leider mit der Optik oft nicht mithalten. (Foto: Stephan Rumpf)

Bei den beiden Hauptgerichten der Frühlingsmonate fiel irritierend auf, dass beide in einer irgendwie unitalienischen Sauce versanken. Die gebratenen Gambas und die beißfesten Kügelchen der Fregola Sarda schwammen mit Gemüseteilen in einem "Muschelfond", was gerade noch zu ertragen war (29 Euro). Aber dass auch die aufgeschnittenen Scheiben der gegrillten Tagliata di Manzo mit den Würfeln des geschmorten Gemüses in einer Brühe untergingen, war frevelhaft; der enorme Reiz, den dieses Stück Rindfleisch nach dem Grillen in der Regel hat, schmolz so schnöde dahin (28 Euro).

Wie gern in der Küche der Locanda auf Vorbereitetes zurückgegriffen wird, zeigten auch Antipasti und Dolci. Die Geflügelleberpastete auf Pumpernickel ist ein Fertigteil, von dem bei Bestellung eine schmale Scheibe heruntergeschnitten und mit Apfelragout und Himbeeren dekoriert wird. Exakt die gleiche riegelartig längliche Einheitsform hat das Stück Schokoladentorte, auf das Beeren gestreut werden.

Als schöne Abwechslung im Einerlei empfanden wir die drei französischen Riesenaustern, die es mit einem Glas Prosecco zu 13,50 Euro als Tagesangebot gab. Leider wurden die tadellos frischen Austern mit einer langzinkligen Gabel serviert, was den Genuss deutlich erschwerte.

Locanda Gamba im Eataly Qualität: ●●●●●○○○○○ Service: ●●●●●●●○○○ Ambiente: ●●●●●●●●○○ Preis/Leistung: ●●●●●●○○○○ Viktualienmarkt 15 Telefon: 089 - 2 48 81 77 13 www.eataly.net Öffnungszeiten Mo.-Fr. 11.30 bis 14.30 und 18 - 22.30 Uhr Samstag 11.30 bis 22.30 Uhr Sonntag Ruhetag

Die Chance, die das mitten im italienischen Markttreiben gelegene italienische Restaurant in München haben könnte, ist von den bisherigen Betreibern also peinlich vertan worden. Das ist schade. So kann einem das ausgesprochen herzlich reagierende junge Personal nur leid tun. Und auch die angebotenen Weine hätten als Ergänzung etwas Originelleres verdient.