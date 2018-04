27. April 2018, 18:50 Uhr Konzerthaus Feilschen um Details

Die Kostenschätzung für das neue Konzerthaus im Werksviertel in der Nähe des Ostbahnhofs - hier im Modell - liegt bei 370 Millionen Euro.

Die Unterzeichnung des Vertrags mit den Konzerthaus-Architekten muss warten: Der Haushaltsausschuss verlangt mehr Informationen über das Projekt

Von Alfred Dürr

Es war ein klares Bekenntnis der neuen bayerischen Kunstministerin Marion Kiechle (CSU) zum geplanten Konzerthaus im Werksviertel. Nach einer Besichtigung des vorgesehenen Bauplatzes zusammen mit Mariss Jansons, dem Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, war man sich einig. "Wir setzen auf eine exzellente Akustik, optimale Arbeitsbedingungen für die Musiker und eine künstlerische Leitung, die dem Haus ein attraktives Profil verleiht und kulturelle Impulse vermittelt", sagte Kiechle. Es sei ihr wichtig, gleich zu Beginn der Amtszeit den Dialog mit Menschen zu suchen, "mit denen ich solche großartigen Projekte wie das Konzerthaus realisieren darf".

Für die Ministerin ist es selbstverständlich, dass die künftige künstlerische Leitung mit dem BR-Symphonieorchester, der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater sowie privaten Anbietern eng kooperiert. Mariss Jansons sagte, es sei ihm ein Herzensanliegen, gerade jüngere Menschen für Musik zu begeistern. Marion Kiechle will sich demnächst mit Verantwortlichen der Hochschule für Musik und Theater sowie der Stiftung Neues Konzerthaus zu Gesprächen treffen.

Unterdessen geht es mit der Realisierung des anspruchsvollen Bauprojekts eher holprig voran. Obwohl man handelseinig ist, fehlen die Unterschriften unter den Vertrag mit den Konzerthaus-Architekten Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur-Sturm. Am Mittwoch forderte der Haushalts- und Wissenschaftsausschuss des Bayerischen Landtags in einer gemeinsamen Sitzung mehr Informationen und Details zu den Vereinbarungen. Also keine Rede davon, dass es mit den Planungen rasch vorangeht.

Mit welchen Leistungen und zu welchen Konditionen soll das Architektenbüro beauftragt werden? Wie sieht es mit der Kostenentwicklung für das Projekt aus? Wie stellt sich das Prozedere zur Auswahl der Akustiker und der anderen Fachplaner dar? Das sind nur einige Fragen, die nun Mitte Mai im Landtag behandelt werden sollen. Vorgesehen ist im Vertrag eine Kostenkontrolle. Sollte bei den Planungen die Schwelle von 300 Millionen Euro überschritten werden, schrillen die Alarmglocken. Die Kostenschätzung für den Neubau liegt bei 370 Millionen Euro.

Nicht nur die neue Kunstministerin, sondern auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) oder die neue Bauministerin Ilse Aigner (CSU) betonen die Bedeutung des Konzertsaals für München und Bayern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Anspruch, das Projekt noch vor der Sommerpause endgültig auf den Weg zu bringen. Im Staatlichen Bauamt München I hofft man, nach der Maisitzung des Landtags das Planungsverfahren fortsetzen zu können.