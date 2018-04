29. April 2018, 18:50 Uhr Kontakt im Internet OEZ-Attentäter kannte US-Todesschützen

Der Attentäter vom Olympia-Einkaufszentrum, David S., hatte offenbar Kontakt zu einem Todesschützen in den USA, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Laut einer Mitteilung aus dem Büros des Sheriffs im San Juan County (Bundesstaat New Mexico) habe sich David S. mit William Atchison ausgetauscht. Der 21-Jährige erschoss am 7. Dezember vergangenen Jahres an der Aztec High School zwei Schüler und sich selbst. Atchison habe offenbar S.' Begeisterung für die rechtsextreme Ideologie und für Massenmörder wie den Norweger Anders Behring Breivik oder die Amokläufer an der Columbine High School im Jahr 1999 geteilt, heißt es in der Meldung des Spiegel. Auf der Internetplattform Steam sei S. Mitglied in der Gruppe "Anti-Refugee Club" ("Anti-Flüchtlingsklub") gewesen, die Atchison mitgegründet hatte. Die US-Zeitung The Farmington Daily hatte zuerst über die Verbindung berichtet.