19. April 2018, 18:52 Uhr Kommentar Politiker, lasst euch blicken!

Sich direkt mit Menschen auseinanderzusetzen, die anderer Meinung sind oder partout keine haben, kann extrem anstrengend sein. Aber es hilft nichts, Münchens Stadträte müssen diese Aufgabe angehen. Für eine lebendige Demokratie - und auch für ein gutes eigenes Wahlergebnis

Von Heiner Effern

Die Münchner zu fragen, warum so viele nicht mehr zur Wahl gehen, ist eine ausgezeichnete Idee. Auch wenn es gefühlt schon so viele Analysen über Politikverdrossenheit gibt, dass man schwermütig werden könnte. Auch die neuen Ergebnisse in München lassen einen erst einmal hart schlucken. Doch eine Beteiligung von nur noch gut 40 Prozent bei der Stadtratswahl ist so gefährlich für die Demokratie, dass man auf keinen Fall gelähmt warten sollte, bis es nur noch 35 Prozent sind. Deshalb ist es klug, dass die Studie auch Lösungen aufzeigt. Wer nicht den Kopf in den Sand steckt, kann diese für einen Neuanfang oder zumindest einen Aufbruch in der Kommunalpolitik nützen.

Zunächst bleibt aber eines festzuhalten, auch wenn das Zeugnis für die Münchner Politiker wenig schmeichelhaft ausfällt: Wer fast sein gesamtes Privat- oder teilweise auch Berufsleben in den Dienst der Gemeinschaft stellt, hat höchsten Respekt verdient. Ein Bürgermeister oder auch eine engagierte Stadträtin wird von Terminen und Verpflichtungen nahezu aufgefressen. Auf der anderen Seite muss es gerade sie alarmieren, dass sich so viele Mitbürger trotzdem von ihnen abwenden.

Beleidigt zu mosern, dass die eigene Arbeit nicht ausreichend gewürdigt wird, bringt sicher nichts. Auch wenn es vielleicht stimmt. Vielmehr gilt es, das Verständnis und besonders die Vermittlung von Politik zu überdenken. Sitzungen und Treffen mit stark formalisierten Abläufen in den immer gleichen Kreisen frustrieren viele Bürger. Sie wollen einen direkten Kontakt zu den Stadträten in ihrem Viertel. An Schulen, an der Arbeitsstelle, bei einem losen Treffen ohne Tagesordnung. Diese sollten auf keinen Fall jedem nach dem Mund reden, sondern Haltung zeigen, diese erklären und auch verteidigen. Und auch immer wieder erklären, warum Wahlen wichtig sind. Die Studie zieht hier die richtigen Schlüsse.

Doch wie soll das gehen, wenn die Kalender der Politiker schon jetzt proppenvoll sind? Es ist eine Frage der Gewichtung und auch der Bereitschaft, für die Demokratie zu kämpfen. Die direkte Auseinandersetzung mit Menschen, die anderer Meinung sind oder partout keine haben, kann extrem anstrengend sein. Mit Sicherheit ist sie ungemütlicher als der Platz hinterm Grill beim Parteifest. Aber jeder einzelne, der wieder zur Wahl geht, lohnt diesen Einsatz. Er ist ein Baustein für eine lebendige Demokratie und vielleicht auch für ein gutes Ergebnis bei der nächsten Wahl.