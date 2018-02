20. Februar 2018, 18:54 Uhr Kommentar Mutloser Erhalt statt mutige Veränderung

Der Stadtrat hält am Isartorplatz an einem Relikt autoverliebter Zeiten fest. Obwohl Experten Möglichkeiten aufzeigen, wie der Platz aufgewertet werden könnte

Von Dominik Hutter

Es ist nur eine einzige Asphaltspur, ein freilaufender Rechtsabbieger, der die Pläne für die überfällige Neugestaltung des Isartorplatzes auf irgendwann vertagt. SPD und CSU wollen dieses Relikt autoverliebter Zeiten unbedingt erhalten, obwohl Experten errechnet haben, dass es auch ohne geht. Wie traurig. Denn der Isartorplatz könnte eigentlich ein wirklich ansehnliches Fleckchen München sein - wenn man ihn denn ließe und die überdimensionierten und über weite Flächen verteilten Fahrspuren endlich zurückbauen würde.

So aber wird das nichts mit der viel gepriesenen Verschönerung verkehrsumtoster Münchner Plätze. Und auch nicht mit der Neuaufteilung des Straßenraums, einem zwingenden Bestandteil der hoch und heilig versprochenen Verkehrswende. SPD und CSU können sich nicht einmal am zentral gelegenen Isartorplatz zu mutigen Schritten durchringen, obwohl die Autofahrer dort keinerlei Nachteile hinnehmen müssten. Glaubt man den Experten (und wem soll man sonst glauben?), wäre die Kreuzung nach einem Umbau sogar leistungsfähiger als zuvor.

Dass es im näheren Umfeld mehrere ungelöste Verkehrsprobleme gibt, ist wahr, für den Verschiebebeschluss aber nicht stichhaltig. Ja, an der Kreuzung Rumfordstraße mit ihren vielen Tramgleisen staut es sich gerne mal. Ja, es herrscht Ratlosigkeit, wie sich die Situation für Radfahrer in der Zweibrückenstraße verbessern lässt. Und ja, man wird eine praktikable Lösung für die vielen Touristenbusse finden müssen, die mangels besserer Möglichkeiten illegal am Straßenrand parken. Zum Beispiel am Thomas-Wimmer-Ring. Nur: Im Verkehr hängt immer alles mit allem zusammen. Irgendwo muss man einfach einmal anfangen. Am Isartorplatz gibt es vorzeigbare Ideen, wo künftig die Fahrspuren verlaufen könnten. Es gibt Verkehrsuntersuchungen, die sich an der Spitzenlast im Berufsverkehr orientieren. Es gibt den erklärten Willen der örtlichen Stadtteilpolitiker, mehr aus dem Isartorplatz zu machen. Und das soll nun an einer schnöden Rechtsabbiegespur scheitern oder sich zumindest auf unabsehbare Zeit verzögern? Welche künftigen Erkenntnisse könnten denn die Pläne für den Isartorplatz noch beeinflussen, wo die Kreuzung doch nicht nur schöner, sondern auch leistungsfähiger wird?

Es ist mutlos, wie die Stadtratsmehrheit mit eigentlich entscheidungsreifen Planungen umspringt. Wer will, dass der Isartorplatz aufgewertet wird, muss bauen. Nicht warten.