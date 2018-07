9. Juli 2018, 18:49 Uhr Kommentar Mutige Kompromisse

Beim neuen Haushalt haben SPD und CSU geschafft, was ihnen vor zwei Jahren kaum einer zugetraut hätte

Von Heiner Effern

Erstaunlich einvernehmlich und geräuschlos haben sich SPD und CSU darauf geeinigt, bei den städtischen Ausgaben 2019 ordentlich auf die Bremse zu treten. Allen Freunden von Untergangsszenarien bei der Verwaltung sei aber gleich zu Beginn erklärt: Das Rathausbündnis hat nicht bei der Substanz gestrichen, sondern nur bei der Höhe des Wachstums. Die Referate bekommen neue Stellen und zusätzliche Mittel, aber deutlich weniger als gewünscht.

Normalerweise streiten Fachexperten und Haushälter in den Fraktionen erbittert um jede Stelle und jeden Cent im Haushalt. Das ist diesmal nahezu ausgefallen. Zu hoch war der Druck, den Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die Spitzen von CSU und SPD ausgeübt haben. Jahrelang war ihnen vorgeworfen worden, dass sie jeder politischen Entscheidung ausweichen nach dem Motto: Jeder bekommt alles. Damit soll nun Schluss sein, dieses Zeichen geht in die Richtung der gerupften Verwaltung. Mehr als 5000 neue Stellen hat die Stadtregierung seit dem Jahr 2014 geschaffen, in diesem Tempo geht es nicht weiter.

Die Referate können die plötzliche Genügsamkeit nur schwer fassen. Schließlich sind die Steuereinnahmen nach wie vor mehr als ordentlich und die Schulden der Stadt sensationell niedrig. Doch zu beachten ist auch: Etwa die Hälfte der seit 2014 neu geschaffenen Stellen sind noch nicht besetzt, weil Verfahren sehr lange dauern oder sich keine Bewerber finden. Erst wenn dieses Problem gelöst ist, lässt sich die Wirkung der vielen zusätzlichen Mitarbeiter ablesen. Das gilt insbesondere auch für die Referate, in denen Bürger lange Schlangen gewöhnt sind. Dort sind Frust und Fluktuation bei den Mitarbeitern das Hauptproblem, die angestrebte höhere Bezahlung für diese ergibt mehr Sinn als nochmals neue Stellen. Auch wenn im Einzelfall geprüft werden muss, ob der Kompromiss von CSU und SPD sinnvoll ist: Dass sie sich inhaltlich auf einen gedrosselten Anstieg der Ausgaben einigen und dafür auf beiden Seiten Kompromisse hinbekommen, hätte ihnen vor zwei Jahren kaum jemand zugetraut.