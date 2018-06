10. Juni 2018, 18:55 Uhr Kommentar Mehr Einsatz für Chancengleichheit

Die Bundesregierung muss den Zugang für Kinder aus armen Familien vereinfachen, doch auch die Stadt könnte mehr tun

Von Sven Loerzer

Landauf, landab predigen Politiker, wie wichtig Bildung schon von frühester Kindheit an ist, um das Leben gelingen zu lassen. Bildung ist die Voraussetzung dafür, dass der Einstieg in einen Beruf gelingt. Wer über eine gute Ausbildung verfügt, ist weniger von Arbeitslosigkeit bedroht und kann eher davon ausgehen, dass er von seiner Arbeit leben kann.

Gerade aber Kinder aus Hartz-IV-Haushalten sind oft doppelt benachteiligt. Sie wachsen nicht nur unter finanziell schwierigen Bedingungen auf. Ihre Eltern können ihnen oft auch das nicht bieten, was für andere Kinder selbstverständlich ist. Die Mitgliedschaft in einem Fußballverein, musikalische Förderung, indem sie ein Instrument erlernen, die Teilnahme an Schulausflügen oder Klassenfahrten, all das kostet Geld, das den Etat solcher Familien überstrapaziert. Zudem sind viele der Eltern nicht in der Lage, ihren Kindern selbst Unterstützung beim Lernen zu geben, Nachhilfe können sie sich aber nicht leisten.

All diese Defizite sollte eigentlich das Bildungs- und Teilhabepaket ausgleichen, auch wenn es bei den Einzelleistungen dafür eigentlich zu knapp bemessen ist. Umso ärgerlicher ist, dass ein Großteil der Kinder aus Hartz-IV-Familien nicht einmal von diesem sparsamen Angebot profitieren kann. Schuld daran ist, wie viele Sozialexperten von Anfang an beklagt haben, "ein bürokratisches Monster", das großen Aufwand für die Abwicklung bedeutet, obwohl es nur bescheidene Leistungen bringt. Es ist an der Bundesregierung, dies zu korrigieren, damit Kinder aus armen Familien der Chancengleichheit bei der Bildung näher kommen. Aber bis dahin ist es auch Sache des Jobcenters und der Stadt, sich mit mehr Elan darum zu kümmern, dass Eltern im Interesse ihrer Kinder den nötigen Antrag stellen und die erforderlichen Nachweise erbringen.

Offenbar fehlt es auch da am nötigen Problembewusstsein, wenn sich Jobcenter und Sozialreferat selbst nicht einmal dafür interessieren, wie häufig Kinder mit Migrationshintergrund die Leistung in Anspruch nehmen. Denn gerade sie bräuchten dieses Angebot für eine gelingende Integration am dringendsten. Mit Flyern in mehreren Sprachen für die Eltern allein jedenfalls ist es nicht getan.