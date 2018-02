14. Februar 2018, 19:01 Uhr Kommentar Ein Preis ist nicht genug

Der Modepreis ist eine feine Sache. Die Stadt und auch die großen Händler müssten aber noch viel mehr tun, um München wieder zu einer Modestadt zu machen

Von Franziska Gerlach

Auszeichnungen drücken Anerkennung aus - und die benötigt gerade, wer beruflich noch am Anfang steht. Insofern ist der Münchner Modepreis, den das städtische Wirtschaftsreferat im März nach 2016 ein zweites Mal an die Absolventen der drei Münchner Modeschulen vergeben wird, zwar gut gemeint - jedoch ist das Konzept nicht richtig zu Ende gedacht. Bei ihrem Versuch, München mit diesem Preis als Modestadt wieder mehr Profil zu verleihen, haben die Verantwortlichen ein wenig die aus dem Auge verloren, die davon profitieren sollen: die Münchner Designer.

Das heißt nicht, dass sich die Stadt ihre Auszeichnung gleich hätte sparen können. Es ist gut, dass es den Modepreis gibt. Alles, jede noch so kleine Aktion, ist wichtig. Denn so wird auf die Arbeit jener aufmerksam gemacht, die hier Monat für Monat mit dem Budget jonglieren müssen, um die happigen Mieten für einen Laden oder ein Atelier begleichen zu können. Mit einem Modepreis, der nur alle zwei Jahre vergeben wird, greift die Nachwuchsförderung aber zu kurz. Zudem sollten an einem Designwettbewerb, der vom Wirtschaftsreferat ausgeschrieben wird, nicht nur die Absolventen der Modeschulen teilnehmen. Auch in München ansässige Modelabels müssten sich bewerben dürfen. Denn die sind es ja, die die Präsenz in den Schaufenstern der Innenstadt dringend benötigen. Damit sie endlich von der großen Masse derer gesehen werden, die es bei ihren Shoppingtouren in aller Regel nicht über das Dreieck zwischen Marienplatz, Stachus und Sendlinger Tor hinaus schaffen.

Soll es tatsächlich vorangehen mit der jungen Münchner Mode, muss der Austausch zwischen großen und kleinen Akteuren intensiviert werden. Alteingesessene Kaufhäuser müssten sich trauen, vermehrt Designer ohne zugkräftigen Namen ins Sortiment zu nehmen. Der Handel könnte Experten stellen, die dem Nachwuchs etwa mit Coachings helfen. Und wenn wenigstens aus ein paar Pop-up-Stores, von denen es mittlerweile einige gibt, dauerhaft bezahlbare Flächen werden, wäre viel gewonnen. Denn alle anderen Voraussetzungen, um München wieder zu einer richtigen Modestadt zu machen, sind ja da: von der Kaufkraft bis zur Kreativität.